Эти 5 продуктов улучшают пищеварение и делают живот плоским

Многие мечтают о плоском животе, но забывают, что ключ к нему — не только тренировки, а еще и то, что мы едим. Когда пищеварение работает как часы, организм лучше усваивает полезные вещества, быстрее выводит шлаки и токсины, а обмен веществ ускоряется. Это значит, что даже при умеренной физической активности вы будете чувствовать себя легче, а ваш живот — выглядеть более подтянутым.