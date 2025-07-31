5 продуктов для красивой кожи, которые работают лучше любого ухода

Многие гонятся за дорогими сыворотками и масками, забывая о главном — кожа отражает состояние организма. Если внутри все в порядке, она сияет сама. И наоборот. Диета влияет на упругость, цвет и чистоту кожи не меньше, чем правильный уход. Но хорошая новость в том, что есть продукты, которые одновременно питают кожу и не вредят фигуре. Они доступны, просты в употреблении и работают уже через несколько недель. В статье расскажем про пять таких помощников, которые стоит включить в свой рацион уже сегодня.