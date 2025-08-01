Как полюбить тренировки дома: 3 лайфхака, о которых все молчат

На первый взгляд, тренироваться дома удобно: не нужно тратить время на дорогу, есть выбор — когда и как заниматься. Но именно эта свобода часто оборачивается сложностью. Без привычной атмосферы зала, людей рядом и расписания становится трудно сохранять интерес. Через несколько дней спорт превращается в формальность, и рука сама тянется выключить видео на середине разминки.