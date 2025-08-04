Как красиво зашнуровать кроссовки: 13 вариантов с поэтапными инструкциями

Существует несколько способов шнуровки кроссовок, позволяющих не завязывать узел. Один из них — использование эластичных шнурков, которые не требуют завязывания. Другой вариант — использование специальных фиксаторов, которые крепятся на концах шнурков и позволяют регулировать натяжение, не завязывая узел. Также можно спрятать узел под стельку или под язычок обуви, чтобы он не мешал.