Как красиво зашнуровать кроссовки: 13 вариантов с поэтапными инструкциями

13 вариантов шнуровки кроссовок
Кроме практичности, на шнурках лежит не менее важная декоративная функция. Умение нестандартно завязать узел может подчеркнуть вашу индивидуальность даже при использовании обычных шнурков. Оригинальными способами шнуровки можно удачно дополнить образ.
1. Обратная цепь
Этот стиль шнуровки идеально подходит для пар кроссовок с контрастной расцветкой — например, когда яркий верх сочетается со светлыми шнурками. Узор создает эффект переплетенной цепи, идущей в обратном направлении, что сразу бросается в глаза. Такой вариант отлично подойдет тем, кто хочет добавить своей обуви нестандартный и запоминающийся акцент.
Шаг 1
Вставьте оба конца шнурка снизу вверх в самые нижние отверстия (левый конец — в левое, правый — в правое).
Шаг 2
Левый конец шнурка перекиньте направо вверх и проденьте в следующее правое отверстие снаружи внутрь.
Правый конец перекиньте налево вверх и проденьте в следующее левое отверстие снаружи внутрь.
Шаг 3
Теперь левый конец (который сейчас в правом ряду) потяните налево вниз и проденьте в левое отверстие на уровень выше.
Правый конец (который в левом ряду) потяните направо вниз и проденьте в правое отверстие на уровень выше. Чередуйте шаги 2 и 3: Сначала перекрещиваем вверх, затем перекрещиваем вниз.
Дойдите так до последних отверстий.
Шаг 4
Когда дойдёте до верхних дырок, завяжите обычный узел или бантик.
2. Решетка
Шнуровка «решетка» выглядит очень оригинально, напоминая перекрещивающиеся линии. Однако она не самая удобная — шнурки могут давить на подъем стопы, а затягивать их нужно аккуратно. Зато визуально это один из самых стильных вариантов, особенно для объемных кроссовок с минимум шестью парами отверстий.
Шаг 1
Проденьте шнурок снизу вверх в самые нижние дырки (левый конец — в левую, правый — в правую). Концы должны торчать наружу одинаковой длины.
Шаг 2
Не перекрещивая, сразу тяните оба конца вверх и пропускайте до 4-х отверстий (считая снизу).
Проденьте левый конец в 4-ю левую дырку (снаружи внутрь), правый — в 4-ю правую (так же).
Шаг 3
Теперь оба конца идут вниз по своим сторонам:
Левый конец — во 2-ю левую дырку (изнутри наружу).
Правый конец — во 2-ю правую дырку (изнутри наружу).
Перекрестите их и проденьте в 5-е отверстия (левое в правое, правое в левое).
Шаг 4
Снова идём вниз по своим сторонам:
Левый конец — в 3-ю левую дырку (изнутри наружу).
Правый конец — в 3-ю правую дырку (изнутри наружу).
Перекрестите и проденьте в 6-е отверстия (верхние).
Шаг 5
Концы теперь торчат сверху — завяжите узел или спрячьте внутрь, если не хотите бантик.
3. Скрытый узел
Минималистичный и элегантный способ, при котором узел прячется внутри обуви. Подходит для любых кроссовок, главное — чтобы количество отверстий было четным. Выглядит очень аккуратно, без лишних деталей, идеален для тех, кто предпочитает сдержанный стиль.
Шаг 1
Вставьте оба конца шнурка снаружи внутрь в самые нижние дырки (левую и правую).
Шаг 2
Левый конец:
Внутри кроссовка проведите его влево к следующей дырке на той же стороне.
Выведите наружу через это отверстие.
Правый конец:
То же самое, но в правом ряду.
Шаг 3
Повторяйте шаг 2, пока не дойдёте до верхних отверстий.
Каждый раз шнурок идёт по изнанке, а снаружи видна только короткая горизонтальная полоска.
Шаг 4
В верхних дырках не выводите концы наружу. Протяните их внутрь обуви и завяжите узел под язычком — если хотите, чтобы ничего не мешало.
Или просто заправьте концы внутрь кроссовка — они зафиксируются между ногой и обувью.
4. Римская шнуровка
Узор напоминает римские цифры X и I, отсюда и название. Выглядит необычно и стильно, но затягивать шнурки нужно аккуратно, чтобы не нарушить симметрию. Отличный вариант для кед и классических кроссовок.
Шаг 1
Вставьте оба конца шнурка снизу вверх в самые нижние отверстия (левый конец — в левое, правый — в правое). Концы должны торчать наружу.
Шаг 2
Перекрестите шнурки:
Левый конец → в правое второе отверстие (снаружи внутрь).
Правый конец → в левое второе отверстие (снаружи внутрь).
Шаг 3
Левый конец (который сейчас в правом ряду):
Проденьте его вверх внутри кроссовка до третьего правого отверстия (изнутри наружу).
Затем перекиньте налево → в четвёртое левое отверстие (снаружи внутрь).
Шаг 4
Правый конец (который сейчас в левом ряду):
Проденьте его вверх внутри до третьего левого отверстия (изнутри наружу).
Перекрестите → в пятое правое отверстие (снаружи внутрь).
Шаг 5
Чередуйте:
Палочка (I) — шнурок идёт прямо вверх через одно отверстие.
Крест (X) — перекрещиваем с противоположной стороны.
Шаг 6
В верхних отверстиях завяжите узел или бантик.
5. Двойной крест-накрест
На первый взгляд кажется сложным, но на деле это просто двойное переплетение шнурков. Создает красивый объемный рисунок, особенно эффектно смотрится на кроссовках Nike и других моделях с крупными люверсами.
Шаг 1
Вставьте оба конца шнурка снизу вверх в самые нижние дырки (левую и правую). Концы должны выйти наружу.
Шаг 2
Перекрестите шнурки через одну пару отверстий:
Левый конец → в третье правое отверстие (снаружи внутрь).
Правый конец → в третье левое отверстие (снаружи внутрь).
Шаг 3
Теперь шнурки идут вниз, перекрещиваясь через пропущенные ранее дырки:
Левый конец (из третьего правого) → во второе левое (снаружи внутрь).
Правый конец (из третьего левого) → во второе правое (снаружи внутрь).
Шаг 4
Чередуйте шаги 2 и 3:
Вверх — перекрест через одну пару.
Вниз — перекрест через пропущенные отверстия.
Шаг 5
В верхних отверстиях завяжите узел или бантик.
6. Решетчатое перекрестие
Эта шнуровка создаёт эффектную объёмную структуру, напоминающую строительные леса. Особенно хорошо подходит для треккинговых ботинок и кроссовок с жёстким верхом. За счёт перекрёстного плетения обеспечивает идеальную фиксацию стопы при длительной ходьбе. Минимальное требование — 6 пар отверстий, но лучше смотрится на обуви с 7−8 парами. Главный плюс — равномерное распределение давления по всей поверхности стопы.
Шаг 1
Проденьте оба конца шнурка снизу вверх через самые нижние дырочки (левую и правую), чтобы концы вылезли наружу.
Шаг 2
Перекрестите шнурки между собой.
Левый конец протяните вправо и вставьте в четвёртую дырку справа (сверху вниз).
Правый конец — в четвёртую дырку слева.
Шаг 3
Оба конца теперь внутри кроссовка:
Левый конец (который в правом ряду) идёт вниз и вылезает наружу через вторую дырку слева.
Правый конец (в левом ряду) — через вторую дырку справа.
Шаг 4
Снова перекрестите шнурки.
Левый конец (из левой дырки) вставьте в пятую дырку справа.
Правый конец (из правой) — в пятую дырку слева.
Шаг 5
Оба конца внутри:
Левый (из правого ряда) идёт вниз → выходит в третью дырку слева.
Правый (из левого) → в третью дырку справа.
Шаг 6
Перекрестите шнурки в последний раз и проденьте в верхние дырки.
Завяжите бантик.
7. Паутина
Один из самых сложных, но визуально эффектных способов шнуровки. Создаёт ажурный узор, напоминающий паутину. Требует минимум 8 пар отверстий и достаточно длинных шнурков. Важно не затягивать слишком туго — рисунок должен сохранять воздушность. Идеально подходит для демонстрации модных цветных шнурков, так как узор максимально их проявляет.
Шаг 1
Возьмите шнурок и проденьте оба конца с изнанки наружу через вторые дырки снизу (левую и правую).
Теперь выведите концы в первые (самые нижние) дырки, но не перекрещивайте — левый остаётся слева, правый справа.
Шаг 2
Перекрестите шнурки между собой.
Каждый конец теперь проденьте снаружи внутрь в третьи дырки (левая сторона → в левую, правая → в правую).
Важно: Пропустите шнурки под теми отрезками, что уже идут от первых дырок.
Шаг 3
Снова перекрестите шнурки.
Проденьте их в четвёртые дырки, снова заводя под предыдущими перехлёстами.
Повторяйте так до самого верха: крест → продеть → подтянуть.
Шаг 5
Когда дойдёте до последних дырок, завяжите обычный узел или бантик.
8. Два цвета
Позволяет создать уникальный дизайн, комбинируя контрастные шнурки. Техника напоминает плетение гобелена — каждый цвет идёт своим путём, создавая сложный рисунок. Лучше использовать плоские шнурки разной ширины для большего эффекта. Особенно выигрышно смотрится на белых кроссовках с чёрно-красной или сине-жёлтой комбинацией.
Шаг 1.
Вставьте два шнурка разных цветов в две пары нижних отверстий (по принципу один шнурок в нижние отверстия справа и слева, второй шнурок во вторую пару отверстий снизу, справа и слева).
Шаг 2
Перекрещивайте шнурки по принципу шнуровки «решетка», двигаясь снизу вверх. Таким образом создадутся горизонтальные и диагональные полосы.
Шаг 3
Завяжите узел или бантик.
9. Пятиконечная звезда
Более сложная вариация звёздной шнуровки. Требует точного расчёта и идеального совпадения отверстий. Лучше всего получается на обуви с жёстким кантом. Даёт эффект 3D-рисунка, особенно при использовании светоотражающих шнурков.
Шаг 1
Проденьте шнурок снаружи внутрь через центральные дырки (3-и слева и справа).
Выровняйте концы — они должны быть одинаковой длины.
Шаг 2
Левый конец шнурка:
Идёт по диагонали вниз → вставляется в самую нижнюю левую дырку (снаружи внутрь).
Шаг 3
Тот же левый конец теперь внутри:
Тянем его по изнанке вверх по диагонали → выводим в 5-ю дырку справа (снаружи внутрь).
Шаг 4
Из правого верхнего угла:
Тянем шнурок горизонтально влево → вставляем в 5-ю дырку слева (снаружи внутрь).
Шаг 5
Правый конец (который ждал в центре):
Выводим его изнутри наружу через 4-ю дырку слева.
Шаг 6
Правый конец:
Идёт вверх по диагонали → оборачивается вокруг левого шнурка у 2-й дырки слева.
Затем вниз по диагонали → вставляется в самую нижнюю правую дырку.
Шаг 7
Оба конца теперь выходят из нижних дырок — завяжите бантик.
10. Шахматный рисунок
Настоящий вызов для перфекционистов! Для идеального результата нужны два абсолютно одинаковых по длине плоских шнурка контрастных цветов. Техника напоминает ткацкое ремесло — каждый шнурок становится своеобразной нитью утка и основы. Лучше всего смотрится на обуви с чётным количеством пар отверстий (оптимально 8). Даёт эффект настоящей шахматной доски.
Шаг 1
Возьмите два шнурка разного цвета (например, белый и чёрный).
Белый шнурок:
Проденьте снизу вверх в самые нижние дырки (как при обычной шнуровке).
Левый конец белого шнурка проведите внутри кроссовка до самой верхней левой дырки → выведите наружу.
Правый конец оставьте коротким (пока не нужен).
Шаг 2
Чёрный шнурок:
Вставьте его сверху вниз в самую верхнюю правую дырку.
Теперь ведите его вертикально вниз, перепрыгивая через стороны:
Из правой дырки → в следующую левую (снаружи внутрь).
Из левой → в следующую правую (снаружи внутрь).
Продолжайте до самого низа. Получится «забор» из вертикальных линий.
Шаг 3
Вернитесь к длинному концу белого шнурка (который торчит сверху слева).
Продевайте его горизонтально, чередуя:
Над чёрной вертикалью → в соседнюю правую дырку.
Под следующей чёрной вертикалью → в левую дырку.
Дойдите так до низа.
Шаг 4
Чёрный шнурок (вертикальный):
В самом верху проденьте его под последней белой горизонтальной полосой → спрячьте конец внутрь.
Белый шнурок:
Короткий конец (который оставался внизу) тоже заправьте внутрь.
11. Лесенка
Функциональное решение для слишком длинных шнурков. Создаёт серию аккуратных горизонтальных перемычек, «съедающих» излишек длины. Особенно практично для детской обуви — исключает риск споткнуться о свисающие концы. Дополнительный плюс — оригинальный ретро-стиль, напоминающий шнуровку старых баскетбольных кроссовок 80-х.
Шаг 1
Вставьте оба конца шнурка снаружи внутрь в самые нижние дырки (левую и правую).
Вытяните их — получилась первая горизонтальная «ступенька».
Шаг 2
Правый конец сделайте длиннее левого — им будем работать.
Левый пока оставьте в покое.
Шаг 3
Правый конец:
Проденьте его изнутри наружу в следующую правую дырку (выше).
Теперь перекиньте налево через обувь и проденьте под вертикальной частью шнуровки слева.
Выведите его изнутри наружу в следующую левую дырку.
Шаг 4
Снова перекиньте правый конец направо, проденьте под вертикалью справа.
Выведите его в следующую правую дырку.
Продолжайте так до верха — получится «лесенка» из горизонтальных перекладин.
Шаг 5
Когда дойдёте до верхних дырок:
Оба конца теперь внутри — завяжите их узлом.
Спрячьте под стельку, чтобы не мешали.
12. Рельсы-шпалы/железная дорога
Индустриальный стиль шнуровки, где чёткие параллельные линии напоминают железнодорожное полотно. Особенность — каждый отрезок шнурка проходит через отверстие дважды, создавая эффект двойной линии. Лучше всего смотрится на грубых ботинках в «рабочем» стиле. Даёт необычный визуальный ритм и отлично держит форму даже после длительной носки.
Шаг 1
Проденьте оба конца шнурка изнутри наружу через самые нижние дырки (левую и правую).
Шаг 2
Каждый конец шнурка теперь:
Идёт вверх снаружи и вставляется во вторые дырки (левая сторона → левая дырка, правая → правая).
Шаг 3
Перекрестите шнурки между собой.
Каждый конец теперь вставляется изнутри наружу в те же вторые дырки (но уже с перекрёстом).
Шаг 4
Оба конца идут вверх по бокам → вставляются в третьи дырки (без перекреста).
Снова перекрещиваем и вставляем изнутри наружу в те же третьи дырки.
Шаг 5
Чередуйте:
«Рельсы» — шнурки идут прямо вверх.
«Шпалы» — перекрещиваем и фиксируем.
Шаг 6
В верхних дырках завяжите обычный узел.
13. Шнурование одной рукой
Гениальное изобретение для людей с ограниченными возможностями или временными травмами. Особая техника узлов позволяет зафиксировать шнурок на каждом этапе, делая процесс управляемым одной рукой. Важно использовать шнурки с повышенным коэффициентом трения — вощёные или силиконовые. Результат выглядит не менее аккуратно, чем классическая шнуровка.
Шаг 1
Проденьте оба конца шнурка снизу вверх через самые нижние дырки (левую и правую).
Шаг 2
На одном конце (левом или правом — как удобнее) завяжите маленький узелок близко к отверстию.
Совет: Узел должен быть достаточно крупным, чтобы не проваливаться в дырку, но не мешать шнуровке.
Шаг 3
Без узелка: Проденьте свободный конец накрест в следующую дырку (как при обычной шнуровке).
С узелком: Протяните его по прямой вверх через дырки на своей стороне (без перекрещивания).
Шаг 4
Когда дойдёте до верха, просто заправьте концы внутрь кроссовка. Узелок не даст шнуровке разъехаться!
Эти и другие оригинальные способы шнуровать кроссовки вы можете найти в видео.
Как можно зашнуровать кроссовки, чтобы не завязывать?
Существует несколько способов шнуровки кроссовок, позволяющих не завязывать узел. Один из них — использование эластичных шнурков, которые не требуют завязывания. Другой вариант — использование специальных фиксаторов, которые крепятся на концах шнурков и позволяют регулировать натяжение, не завязывая узел. Также можно спрятать узел под стельку или под язычок обуви, чтобы он не мешал.
1. Эластичные шнурки
Эластичные шнурки позволяют надевать и снимать обувь без завязывания. Они крепятся к обуви с помощью специальных крепежей, обеспечивая надежную фиксацию на ноге.
2. Специальные фиксаторы
Существуют различные фиксаторы, которые крепятся к концам шнурков и позволяют регулировать натяжение, не завязывая узел.
Такие фиксаторы могут быть в виде колец, зажимов или других механизмов.
Как завязать красивый бантик на кроссовках?
Шнуровка бантиком смотрится оригинально и весьма проста. Посмотрев данный видеоролик, вы сможете научиться шнуровать кроссовки таким образом.
3. Спрятать узел
Если вы предпочитаете обычные шнурки, можно спрятать узел под стельку или под язычок обуви. Для этого нужно завязать обычный узел, а затем продеть концы шнурков под стельку или спрятать под язычком. Это позволит избежать развязывания шнурков и сделает обувь более эстетичной.