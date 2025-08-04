Как проверить оригинальность кроссовок и отличить от подделки

Кроссовки стоит покупать в официальных онлайн- и офлайн-магазинах брендов, а если такой возможности нет, то в специализированных многобрендовых магазинах с высоким уровнем клиентоориентированности и необходимой документацией. Уточните у продавца, как именно к ним попадают кроссовки. Однако где бы вы ни купили кроссовки, рекомендуется тщательно проверить подлинность кроссовок. Прочитав данный текст, вы узнаете, как это сделать.
Чек-лист для проверки кроссовок на оригинальность
Есть ли способы самостоятельно и быстро отличить оригинальную продукцию спортивных компаний от подделок? На какие детали кроссовок стоит обратить повышенное внимание? Какие особенности могут точно указать на то, что товар не соответствует заявленным параметрам и является контрафактом? На все эти вопросы мы сейчас найдем ответы.
- Внешний вид коробки. На коробке должны быть четкий штрих-код и артикул. Проверьте их на официальном сайте бренда — если данные не совпадают или отсутствуют, это подделка.
- Штрих-код. Внутри кроссовок также есть штрих-код, который должен совпадать с кодом на коробке. Проверьте его через специальные приложения.
- Внешний вид обуви. Оригиналы безупречны: никаких царапин, перекосов или следов клея. Даже мелкие дефекты — признак подделки.
- Швы. У оригинала швы ровные, без торчащих ниток и пропущенных стежков. Неровные строчки — сигнал фальшивки.
- Стельки. Плотные, с четкой печатью. В подделках — тонкие, мнутся, надписи размытые или отсутствуют.
- Подошва. Матовая, из качественных материалов. Блестящая или липкая резина — признак подделки.
- Люверсы. Отверстия для шнурков ровные, без заусенцев. У фейков — неровные, с дефектами.
- Логотип. Должен полностью совпадать с изображением на сайте бренда. Малейшие изменения — подделка.
- Цена. Слишком низкая или завышенная цена — повод насторожиться. Сверяйте стоимость с официальными данными.
- Размер. Оригиналы выпускаются в широком размерном диапазоне. Если в магазине только ходовые размеры — это фейк.
- Ярлык. Должен быть аккуратно пришит, с четкой печатью (размер, страна производства, модель). Кривой или отсутствующий — признак подделки.
- Запах. Резкий химический запах выдает подделку. Оригиналы пахнут нейтрально или легким ароматом кожи.
Также вы можете посмотреть это видео, где эксперт рассказывает о том, как отличить поддельные кроссовки от оригинала.
3 способа проверить кроссовки на оригинальность
Если по всем вышеперечисленным пунктам кроссовки выглядят как оригинальные, но у вас все еще есть сомнения, расскажем о трех максимально точных способах проверить свою новую покупку на оригинальность.
1. Через «Честный знак» с помощью QR-кода
Проверить оригинальность кроссовок можно с помощью приложения «Честный знак». Как это сделать — узнайте в нашей пошаговой инструкции. Важно отметить, что не все бренды участвуют в системе маркировки. Например, Nike и Adadas пока не используют «Честный ЗНАК» для кроссовок.
1. Скачайте и установите приложение. Оно доступно в App Store и Google Play.
2. Зарегистрируйтесь (можно через госуслуги или номер телефона).
3. Найдите Data Matrix-код или QR-код кроссовок. Он должен быть:
- На коробке (обычно рядом со штрих-кодом).
- На бирке внутри кроссовка (часто на язычке или под стелькой).
- Выглядит как квадрат с черно-белыми точками.
4. Отсканируйте код. Откройте приложение → нажмите «Проверить товар» → наведите камеру на код. Если код поврежден, можно ввести 14-значный цифровой номер вручную (идет рядом с кодом).
4. Что означают результаты?
Приложение покажет:
- «Товар зарегистрирован» + данные о модели, производителе, дате выпуска → оригинал.
- «Код не найден» или «Продукция не зарегистрирована» → подделка.
- «Код уже проверялся» ранее → возможно, подделка (если вы покупаете новую пару).
2. С помощью штрих-кода
На коробке с обувью и внутри самих кроссовок можно обнаружить штрих-код, а его уже, в свою очередь, проверить на оригинальность. На оригинальных кроссовках штрих-коды на коробке и внутри обуви должны совпадать. Не все бренды используют штри-коды для проверки, например, их не найти на кроссовках Gucci или Louis Vuitton. А еще штрих-код можно подделать, поэтому комбинируйте этот метод проверки с другими.
1. Найдите штрих-код
Он может быть:
- На коробке (обычно на боковой или задней стороне).
- На бирке внутри кроссовка (на язычке или под стелькой).
- Внутри обуви (на этикетке или подкладке).
Штрих-код бывает двух видов:
- EAN-13 (13 цифр) — стандартный для большинства брендов.
- UPC (12 цифр) — чаще встречается у Nike, Adidas, New Balance.
2. Проверьте контрольную сумму
Каждый штрих-код содержит контрольную цифру (последнюю в коде). Можно проверить её вручную:
- Сложите цифры на четных позициях (2, 4, 6…).
- Умножьте сумму на 3.
- Сложите цифры на нечетных позициях (1, 3, 5…), кроме последней.
- Сложите результаты шагов 2 и 3.
- Контрольная цифра = число, которое нужно добавить к сумме, чтобы получилось кратное 10.
Пример для кода 1234567890128:
- Четные позиции (2+4+6+8+0+2) = 22 → 22×3 = 66
- Нечетные (1+3+5+7+9+1) = 26
- Сумма: 66 + 26 = 92
- Контрольная цифра: 8 (т.к. 92 + 8 = 100, что делится на 10).
Если последняя цифра не совпадает — код поддельный.
3. Проверьте через онлайн-сервисы
Введите код на этих сайтах:
- Barcode Lookup — покажет производителя и модель.
- CheckFresh (для Nike) — дата производства и страна.
- Adidas Check — введите код в поиск на сайте.
Что должно быть в результатах:
- Название бренда и точная модель кроссовок.
- Страна производства.
Если сайт не находит товар или показывает другое название — это подделка.
4. Сравните с данными на коробке
- Артикул (style code) — должен совпадать с кодом на бирке.
- Размерная сетка — оригиналы используют стандарты бренда (например, у Nike US 10 = EU 44).
- Дата выпуска — можно проверить через CheckFresh для Nike.
5. Дополнительные признаки подделки
- Код напечатан криво или размазан.
- Нет кода внутри кроссовка (у оригинала он всегда есть).
- Не совпадает страна (например, код говорит «Китай», а на коробке — «Индонезия»).
3. По серийному номеру
Серийный номер (иногда еще обозначенный как Style Code или Product ID) — один из самых надежных способов проверить оригинальность кроссовок. Вот наша инструкция.
1. Где найти серийный номер?
Он может быть расположен:
- На бирке внутри кроссовка (на язычке или под стелькой).
- На коробке (рядом с штрих-кодом или на боковой стороне).
- На чеке/гарантийном талоне (если покупаете в официальном магазине).
Формат зависит от бренда:
- Nike: 9-значный код (например, DD1391−100).
- Adidas: 6−8 цифр (например, FW5193).
- New Balance: комбинация букв и цифр (например, ML574EVG).
2. Проверка через официальные сервисы
Для Nike.
- Зайдите на Nike SNKRS или Nike Verify.
- Введите серийный номер в поиск.
- Если появится точное описание модели — кроссовки оригинальные.
Для Adidas.
- Используйте Adidas CONFIRMED.
- Введите код в строку поиска.
- Сравните фото и описание с вашей парой.
Для New Balance.
- Проверьте на официальном сайте.
- Вбейте код в поисковик — должна появиться модель.
3. Проверка через базы данных
Помимо сайтов брендов можно использовать для проверки специальные сторонние базы данных. Вот некоторые из них:
- StockX → введите код в поиск → сравните с официальными фото.
- GOAT → проверьте историю продаж модели.
- CheckCheck (платный сервис) → загрузите фото кроссовок, эксперты проверят номер.
4. На что обратить внимание?
- Совпадение модели (цвет, дизайн, дата выпуска).
- Страна производства (например, Nike часто делает кроссовки во Вьетнаме, Китае).
- Если номер не найден или выдает другую модель — это подделка.
5. Дополнительные признаки подлинности
- Шрифт номера — у оригинала четкий, ровный.
- Расположение — на бирке всегда аккуратно напечатан.
Вопросы и ответы
Постараемся ответить на возможные оставшиеся вопросы, например, что делать, если вам кажется, что вы купили подделку.
Что делать, если купил подделку кроссовок?
К сожалению, никто не застрахован от рисков приобрести подделку кроссовок. Не стесняйтесь отстаивать свои права и требовать справедливости. В большинстве случаев при грамотно составленной претензии продавец осуществляет возврат средств за кроссовки.
1. Свяжитесь с продавцом. В первую очередь, обратитесь в магазин, где были куплены кроссовки, и объясните ситуацию. Потребуйте возврат денег или замену на оригинальную модель.
2. Составьте претензию. Если продавец отказывается удовлетворить ваши требования, составьте письменную претензию, указав свои контактные данные, описание ситуации, и что вы требуете (возврат денег, замену товара, компенсацию морального вреда
3. Обратитесь в соответствующие организации. Если продавец не реагирует на претензию, обратитесь в следующие инстанции:
- Роспотребнадзор. Эта организация занимается защитой прав потребителей и может провести проверку магазина.
- Органы внутренних дел. Можно обратиться в полицию, продажа контрафактной продукции — это незаконная деятельность.
- Прокуратура. В случае серьезных нарушений можно обратиться в прокуратуру.
4. Сохраняйте все документы, связанные с покупкой — чек, коробку, гарантийный талон, а также переписку с продавцом (если имеется).
5. Не откладывайте решение вопроса. Чем раньше вы примете меры, тем больше шансов на успешное разрешение ситуации.
Какие бывают виды подделок кроссовок?
1. Заводской брак
Не то, чтобы подделка, но формально такая пара продаваться не должна. Обувь, изготовлена на официальном заводе, но в связи с браком такой товар не был выпущен в продажу.
2. Реплика
Кроссовки, которые очень похожи с оригинальными и с первого раза между ними сложно найти разницу. Внешне оба товара похожи, но вот качество разное. Только официальные заводы обладают новейшим оборудованием, технологиями, что в совокупности позволяет выпускать качественный товар.
3. Недорогая подделка
Продукция отличается не только качеством, но и внешним видом. Как правило, разница с оригиналом заметна невооруженным глазом с первого взгляда. Дешевые материалы изготовления, неровные швы, потеки клея.