Как проверить оригинальность кроссовок и отличить от подделки

На коробке с обувью и внутри самих кроссовок можно обнаружить штрих-код, а его уже, в свою очередь, проверить на оригинальность. На оригинальных кроссовках штрих-коды на коробке и внутри обуви должны совпадать. Не все бренды используют штри-коды для проверки, например, их не найти на кроссовках Gucci или Louis Vuitton. А еще штрих-код можно подделать, поэтому комбинируйте этот метод проверки с другими.