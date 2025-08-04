Как правильно выбрать кроссовки для бега: 5 полезных советов

Чек-лист: как выбрать хорошие беговые кроссовки
- Определи поверхность, на которой будешь бегать. Помни, для бегунов в парке и в тренажерном зале модели кроссовок должны быть разными!
- Проверь тип своей стопы. Неожиданно, но факт: кроссовки для бега, идеально подходящие тебе, не подойдут твоему другу из-за особенностей стопы.
- Обозначь цель и длительность своих тренировок, а еще обязательно обрати внимание на нюансы своего здоровья, если такие есть.
- Подбирай удобные кроссовки для бега. Кажется, что это очевидный пункт, но обязательно учти важные пункты при выборе. Какие? Смотри ниже.
- Не ведись на бренды! Популярно, дорого, красиво — это совсем не то, что нам важно, когда речь идет о занятиях бегом.
Как выбрать женские и мужские кроссовки для бега
Правильный выбор кроссовок для кардио — это надежный способ обеспечить комфорт во время тренировки. При этом важно учитывать нюансы, которые не всегда очевидны. Расскажем, на что важно обратить внимание при покупке как мужских, так и женских моделей.
1. Смотрим на покрытие
Одно дело, если вы приняли решение ходить в зал, совсем другое, если кроссовки нужны, чтоб пробежать дистанцию в лесу.
Бег на жесткой поверхности типа асфальта или брусчатки требует высокого уровня амортизации. Такие кроссовки должны быть из легкого, но прочного материала. Износостойкость позволит продлить жизнь даже если вы решите пробежать марафон. Если асфальт сменится на грунт или землю, то вам нужны кроссовки еще и с устойчивой пяткой. На неровной поверхности легко подвернуть ногу — этого нам точно ненужно.
Если вы будете бегать по лесу, среди камней, грязи и сырости, то вам необходимы кроссовки с глубоким протектором. Такой рисунок на подошве сделает ее более цепкой. Обратите внимание на модели с защитой носка и водоотталкивающей поверхностью, а то так и почки простудить можно!
Задача упрощается на беговой дорожке или в спортивном зале. Тут важна легкость материалов, амортизация, плоская подошва и вентилируемый верх.
Резюмируем:
|Покрытие
|Что важно в кроссовках
|Асфальт / брусчатка
|Амортизация
Износостойкая подошва
Лёгкость
|Зал / беговая дорожка
|Лёгкость
Амортизация
Плоская подошва
Вентилируемый верх
|Грунт / земля
|Амортизация
Глубокий протектор
Устойчивая пятка
|Трейл / лес / грязь / камни
|Глубокий протектор
Защита носка
Устойчивая пятка
Водозащита
2. Определяем тип стопы
Не очевидный, но важный нюанс при выборе кроссовок для бега. Если вы часто испытываете дискомфорт в кроссовках, то они, возможно, просто не соответствуют особенностям вашей ноги. Это легко выяснить.
Всего существует три типа стопы.
Нейтральная — стопа, которой подойдут любые универсальные кроссовки. Ненужно делать упор на дополнительных опциях.
Пронация — завал стопы во внутрь. Нагрузка распределяется неравномерно, больше всего ее приходится на внутреннюю часть стопы. Исправить это помогут кроссовки с поддержанием свода.
Супинация — завал стопы наружу. Большинство нагрузки приходится на внешнюю часть ноги. Для людей с этой особенностью необходима мягкая амортизация в кроссовках.
Проверить свой тип стопы можно с помощью мокрого отпечатка или при визуальном наблюдении.
3. Определитесь с четкой целью тренировок и их продолжительностью
Это не только про мотивацию и дисциплину, это еще и про выбор кроссовок для бега. Поймите для себя — вы спринтер или марафонец?
Для длинных пробежек и частых занятий спортом важно выбрать кроссовки с мягкой и толстой подошвой. Это позволит обеспечить меньшую нагрузку на ноги, а это важно на длинной дистанции. Толстая подошва прощает ошибки в технике бега, которая непременно будет смазываться от усталости.
Для коротких и быстрых тренировок — урок физкультуры или тренировка в скоростном темпе приобретайте легкие модели кроссовок с упругой амортизацией. Так получится сохранить «пружинистость» надолго, а сил на это потратится меньше.
Лишний вес или проблемы с суставами тоже диктуют свои правила при выборе спортивной обуви. Берите модели с максимальной амортизацией по всей стопе. Лишний весь дает на ноги ударную нагрузку в несколько раз больше обычной. Приобретайте только прочные материалы — легкий носок и устойчивая пятка. Это хорошо снизит риск травм.
4. Выбирайте в пользу удобства
Любая обувь должна быть удобной, но если шикарные шпильки можно надеть при всем дискомфорте, то с кроссовками так делать категорически запрещено.
Просто запомните несколько правил комфортной спортивной обуви:
- Есть запас в носке (0,5−1 см). Не берите кроссовки, которые вам впритык, это вызовет боль при беге, а в последствии деформацию пальцев и ногтевых пластин.
- Пятка фиксируется, но не трёт. Возненавидеть бег можно очень быстро, если двигаться через боль натирающей пятки.
- Примерка в носках для бега и во второй половине дня. Надевайте обувь сразу с носками, в которых планируете заниматься. Примерка на другой материал может ввести вас в заблуждение из-за разной толщины ткани. Мерить кроссовки на ногу после обеда — крутой лайфхак. К вечеру ноги устают и отекают из-за нагрузки во время всего дня. Если стопе будет удобно даже при таких условиях, то и беговые марафоны вам не страшны.
5. Не ведитесь на бренды
Не нужно выбирать кроссовки для бега только по тому, что Усейн Болт бегал в таких же.
Зачастую модные дорогие и стильные кроссовки не будут лучше, чем те. Что не так сильно завирусились в интернете. Так, много хороших отзывов можно прочесть про Nike ZoomX Vaporfly, но для вас они не будут хорошим вариантом. Их носят профессионалы и они разработаны специально для быстрого темпа соревнований. Эти кроссовки с углеродной пластиной, к которой получится привыкнуть не сразу, а стоят они около 25 тысяч. А вот не такие модные Nike Pegasus обойдутся в 2 раза дешевле и абсолютно точно будут комфортны в ежедневных тренировках. Универсальны и для быстрых темпов, и для более медленных.
Вот, как выбирать кроссовки для бега рекомендуют профессиональные тренеры:
Вопросы и ответы
Коротко рассмотрим ключевые вопросы, которые могут возникнуть при выборе кроссовок для бега.
Чем беговые кроссовки отличаются от обычных?
У них более мягкая и упругая подошва, которая снижает нагрузку на стопы, колени и спину. Верх таких кроссовок лёгкий, дышащий и плотно фиксирует стопу, предотвращая соскальзывание и натирание. В отличие от повседневных, они создаются с расчётом на динамичную активность, поэтому в ней безопаснее и комфортнее бегать.
Какие кроссовки лучше выбрать для бега по асфальту?
Для бега по асфальту лучше выбирать кроссовки с хорошей амортизацией, чтобы смягчать ударную нагрузку на суставы. Подошва должна быть износостойкой, а верх — лёгким и дышащим, чтобы обеспечить комфорт на длительных дистанциях.
Как продлить срок службы кроссовок для бега?
Меняй кроссовки только для бега, не используй их в повседневной жизни. После пробежки суши обувь при комнатной температуре, не на батарее, и регулярно очищай от грязи и пыли.