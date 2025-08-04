Как правильно выбрать кроссовки для бега: 5 полезных советов

Не нужно выбирать кроссовки для бега только по тому, что Усейн Болт бегал в таких же.

Зачастую модные дорогие и стильные кроссовки не будут лучше, чем те. Что не так сильно завирусились в интернете. Так, много хороших отзывов можно прочесть про Nike ZoomX Vaporfly, но для вас они не будут хорошим вариантом. Их носят профессионалы и они разработаны специально для быстрого темпа соревнований. Эти кроссовки с углеродной пластиной, к которой получится привыкнуть не сразу, а стоят они около 25 тысяч. А вот не такие модные Nike Pegasus обойдутся в 2 раза дешевле и абсолютно точно будут комфортны в ежедневных тренировках. Универсальны и для быстрых темпов, и для более медленных.