Стыдно потеть в зале? Вот почему этого не стоит бояться

Пот — естественная реакция организма, помогающая охлаждать тело во время нагрузки. Когда вы двигаетесь, мышцы нагреваются, и организм запускает потоотделение, чтобы не перегреться. Не стоит бояться мокрой одежды и блестящего лба, ведь пот — это знак, что вы работаете над собой и ваш организм справляется с нагрузкой… Чем интенсивнее тренировка, тем больше пота. Это не признак слабости, а доказательство того, что вы вышли из зоны комфорта.