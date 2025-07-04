«Да, я потею»: как Медведева, Уильямс и другие спортсменки борются с потливостью

Тренировки «до седьмого пота» для спортсменов не метафора, а реальность. Выдерживая ударные нагрузки на выступлениях, женщины должны думать и о своем внешнем виде: ведь их рассматривают буквально под лупой… Сегодня рассказываем о том, как профессиональные спортсменки справляются с деликатной проблемой потливости.
Симона Байлз — смена формы и продуманная ткань
Американскую гимнастку назвали главной модницей Олимпиады в Париже: на каждое выступление Симона выходила в новом купальнике. Каждый из нарядов Байлз был продуман до мелочей — только в одном из них было более шести тысяч кристаллов Swarovski! Но форма спортсменки отличается не только блеском: женщина не раз отмечала, что тщательно выбирает материалы. Купальники не должны провоцировать раздражение и оставлять следов на теле. То, что Симона часто переодевается между выступлениями — тактика, а не каприз.
Серена Уильямс — любовь к себе и продуманный мейк
Легендарная Серена тоже любит наряжаться, а еще она открыто показывает себя такой, какая есть. Например, в личном блоге можно увидеть, как теннисистка снимает с себя парик после вечеринки, показывает лицо без макияжа и фильтров.
«Любить себя очень важно. Я поняла, что должна напоминать себе об этом на всех этапах своей жизни», — говорит женщина.
Когда Серена оказывалась на корте, взгляды болельщиков всегда были прикованы к ее нарядам, яркому мейку и игре. Без всякого стеснения Серена появилась в рекламном ролике изотоника с другими спортсменами. «Пополняйте запасы, чтобы у вас было все необходимое, чтобы продолжать потеть», — призывает видео. Ее философия простая: принятие своего тела, своей внешности и физиологии.
Евгения Медведева — естественность и мыльные ароматы
Фигуристка не стесняется показывать себя живым человеком — однажды в своих социальных сетях она записывала «кружочек» с видео из аэропорта Стамбула. Евгения делилась, что бежит на пересадку, страдает от обезвоживания и ужасно потеет. В своих интервью фигуристка отмечает: она за натуральность и естественную внешность.
А еще, что она очень любит ароматы, и чтобы от нее вкусно пахло: «Я спортсменка, и от этого никуда не денешься. Неважно, что на льду холодно, за гигиеной все равно нужно следить. Очень люблю мыльные ароматы, постоянно подбираю дезодоранты и все, что я наношу на тело, так, чтобы они давали свежесть», — рассказывала Медведева в соцсетях.
Потоотделение — естественный процесс, и главное в борьбе с ним: принять комфортную тактику. Можно прибегнуть к услугам косметолога, выбрать идеальный дезодорант и наряд, но главное не забывать: это часть нашей жизни, а не табу для обсуждения.