«Да, я потею»: как Медведева, Уильямс и другие спортсменки борются с потливостью

Американскую гимнастку назвали главной модницей Олимпиады в Париже: на каждое выступление Симона выходила в новом купальнике. Каждый из нарядов Байлз был продуман до мелочей — только в одном из них было более шести тысяч кристаллов Swarovski! Но форма спортсменки отличается не только блеском: женщина не раз отмечала, что тщательно выбирает материалы. Купальники не должны провоцировать раздражение и оставлять следов на теле. То, что Симона часто переодевается между выступлениями — тактика, а не каприз.