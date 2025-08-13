Идеальные плечи и спина: 3 упражнения, которые меняют тело

Сильная спина — это здоровая осанка, меньше болей в шее и пояснице, устойчивость к перегрузкам. Плечи же участвуют почти во всех движениях — от подъема сумок до отжиманий. В этой статье вы найдете три эффективных упражнения, которые прокачают вашу спину и плечи, не займут много времени и гарантируют результаты при систематическом выполнении.