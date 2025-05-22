Красиво держать спину — легко: 5 лучших тренировок для осанки

Плохая осанка — это не только про сутулость, но и про усталость, зажатость и боль в спине. Исправить положение можно не корсетом, а правильными тренировками. В этом тексте — пять направлений, которые действительно помогают выпрямиться, вернуть тонус телу и снова чувствовать себя уверенно.