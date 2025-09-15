Ричмонд
Что взять с собой на велопрогрулку, чтобы не испортить себе день

Велопрогрулка будет комфортной и безопасной, если заранее подобрать нужные аксессуары. Как известно, правильная подготовка — ключ к удачной поездке, даже если вы собираетесь просто навернуть несколько кругов по району.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

На открытом воздухе важно обеспечить защиту, удобство и готовность к неожиданностям. Собрали для вас несколько овечидных и не очень товаров, которые помогут избежать неприятных ситуаций как во время простой велопрогрулки, так и в продолжительной велоэкспедиции.

1. Очки спортивные YICITY с защитой UV400

Велосипедные очки

Велосипедные очки

Yicity
от 650 ₽
Спортивные очки с пятью сменными линзами, включая поляризованные. Линзы из поликарбоната с защитой UV400 блокируют вредное излучение. Вес 30 грамм обеспечивает комфорт при длительном ношении. Комплект включает эластичное оголовье, чехол и футляр для хранения. Подходит для велоспорта
Где купить
Ozon Wildberries

Пять сменных линз позволяют адаптироваться к разным погодным условиям и освещенности, а UV400 фильтр полностью защищает глаза от ультрафиолетовых лучей. Такой аксессуар ограждает от ветра, пыли и насекомых, а прочная оправа подходит для динамичных прогулок. Легкость конструкции снижает нагрузку при длительном ношении и делает очки удобными даже для длительных веломаршрутов.

В использовании отмечают высокую надёжность фиксации и хорошую видимость. Материал линз устойчив к царапинам и ударам, что актуально при активных поездках. Универсальность позволяет взять эти очки не только на велопрогрулку, но и для повседневного спорта на открытом воздухе.

2. Мультитул велосипедный Topeak Mini PT30

Мультитул для велосипеда

Мультитул для велосипеда

Topeak
от 6200 ₽
Компактный велосипедный мультитул с 30 функциями для дорожного ремонта. Включает шестигранные ключи, торцевые головки, спицевый ключ и цепной инструмент. Корпус из хромованадиевой стали, вес 169 г. Подходит для экстренного ремонта основных компонентов велосипеда
Где купить
CDEK.Shopping Ozon

Мультитул Topeak Mini PT30 сочетает 30 инструментов для базового ремонта байка, включая шестигранники, торксы и выжимку цепи. Компактный корпус поместится в любую сумку и пригодится при возникновении технических проблем на дороге. Основные инструменты из прочной стали надежно справляются даже с трудными задачами, а вес аксессуара оптимален для транспортировки.

Отзывы отмечают наличие необходимых инструментов и прочный чехол в комплекте. Мультитул используют как в коротких прогулках, так и в многодневных велопоходах. Удобство и надежность конструкции делают его незаменимым спутником велосипедиста.

3. Туристический навигатор RGK NV-30

Туристический навигатор

Туристический навигатор

RGK
от 19437 ₽
Туристический навигатор весом 112 г работает до 15 часов от батареек AA, определяет координаты по GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU, строит маршруты, записывает треки. Есть компас с компенсацией наклона, высотомер и термометр. Корпус защищён по IPX7, дисплей с подсветкой
Где купить
ВсеИнструменты.ру Яндекс Маркет Ozon

Навигатор RGK NV-30 поддерживает GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU, быстро определяя положение даже в сложной местности. Яркий экран хорошо читается на солнце, а защищенный корпус соответствует классу IPX7 — устройству не страшен дождь или случайное падение. Встроенная память расширяется microSD, а поддержка различных форматов карт облегчает навигацию.

Пользователи отмечают интуитивное управление и возможность сохранять интересные точки на маршруте. Навигатор также фиксирует пройденный путь, что удобно для анализа поездки и поиска правильного маршрута на будущее. Незаменимая вещь, если вы катаетесь на природе вдали от городов.

4. Сумка велосипедная на руль

Сумка для велосипеда

Сумка для велосипеда

B-SOUL
от 400 ₽
Держатель для телефона с отсеками под хранение. Водонепроницаемый, с козырьком от солнца. Крепится на руль, вмещает до 1 литра объема. Продается в нескольких цветах
Где купить
Ozon Яндекс Маркет

Компактная велосумка крепится на руле и оснащена отделением для телефона, хорошо защищающим гаджет от влаги. Материал влагонепроницаемый, что существенно в дождливую погоду, а размер удобен для размещения ключей, пауэрбанка и других мелочей. Крепкая липучка надежно фиксирует содержимое, а сенсорный экран управляется прямо через прозрачное окно.

Отзывы подчеркивают универсальность сумки, возможность быстрой установки и доступ к вещам без остановки. Велосумка не занимает много места и подходит для городских и загородных маршрутов, облегчая транспортировку необходимых аксессуаров.

5. Дождевик Outventure с капюшоном

Дождевик

Дождевик

Outventure
от 2057 ₽
Дождевик Outventure изготовлен из прочного водонепроницаемого материала, обеспечивает надежную защиту от дождя и ветра. Удобен для городской носки и активного отдыха. Простой дизайн и легкость делают его практичным решением для различных условий.
Где купить
Ozon Wildberries Яндекс Маркет

Дождевик Outventure выполнен из легкого и прочного полиэстера, устойчивого к промоканию и ветру. Капюшон и застежки-кнопки по бокам защищают от непогоды, а универсальный крой позволяет надеть аксессуар поверх рюкзака. Дождевик легко сворачивается и занимает минимум места.

Отзывы отмечают прочные швы, надёжную защиту от дождя и хороший воздухообмен. Изделие подходит для многократного использования и быстро сохнет. Материал не стесняем движения, и даже после продолжительного дождя одежда под дождевиком остается сухой.

Надеемся, что теперь вы будете более подготовлены к непредвиденным и неожиданным ситуациям на велосипедной прогулке, и вас не смутят неожиданные мелкие поломки, переменчивая погода и отсутствующая связь.