Что взять с собой на велопрогрулку, чтобы не испортить себе день

На открытом воздухе важно обеспечить защиту, удобство и готовность к неожиданностям. Собрали для вас несколько овечидных и не очень товаров, которые помогут избежать неприятных ситуаций как во время простой велопрогрулки, так и в продолжительной велоэкспедиции.