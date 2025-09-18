Чем опасны поддельные кроссовки: реальный вред для здоровья

Давайте сразу развеем главный миф, который гуляет по интернету: «Подделки делают на тех же заводах, что и оригиналы, просто в ночную смену». Это полная чушь. Поддельные пары не производят на тех же фабриках и, уж конечно, не используют те же технологии и материалы.

Недавно мы общались с представителями одного из крупнейших заводов-производителей в Азии, который официально делает обувь для Nike, Adidas, Under Armour и других гигантов. И на наш прямой вопрос: «А можно ли нам заказать у вас свою пару на Gore-Tex или использовать такую-то фирменную пену?» — нам просто покрутили пальцем у виска. Доступ к патентованным технологиям строго контролируется самими брендами.