5 тревожных сигналов, что спорт начал вредить, а не помогать

Когда тренировки входят в привычку, легко увлечься и начать требовать от тела все больше. Но спорт работает только тогда, когда между нагрузками есть время на восстановление. Без пауз и отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, нервная система перегружается, а иммунитет ослабевает. Часто признаки перегрузки остаются незамеченными, поэтому мы расскажем, на что обращать внимание, чтобы не сорваться в перетренированность и не потерять мотивацию.