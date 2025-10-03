Как супермодели качают тело без зала: простые тренировки дома

Мир моды давно доказал: хорошая форма — это не только про генетику, но и про регулярные тренировки. И если у многих тренировки ассоциируются с абонементом в зал, то звездные модели показывают альтернативу: спорт можно встроить в расписание дома. Одни делают ставку на йогу и растяжку, другие выбирают кардио с гантелями или даже прыжки на мини-батуте. В этой подборке — три модели, которые делятся своим домашним оборудованием и показывают, что спорт возможен без дорогостоящих залов.
Жизель Бюндхен — коврик для йоги и фитнес-резинки
Супермодель Жизель Бюндхен давно сделала ставку на йогу. В ее соцсетях регулярно появляются кадры утренних практик на коврике дома или на террасе. В арсенале модели минимум оборудования: коврик, блоки для асан и несколько эластичных резинок. Она признается, что именно простота делает тренировки регулярными и не требует сложных условий.
Жизель уделяет внимание не только физическим упражнениям, но и дыхательным практикам. По ее словам, медитации и дыхание помогают справляться со стрессом и сохранять энергию. Для многих фанатов это стало вдохновением: не нужно дорогого оборудования, чтобы поддерживать тело и внутренний баланс.
Йога для Жизель — это не просто спорт, а часть повседневного расписания: утром она делает асаны на коврике, вечером — растяжку с резинками. Такой режим помогает ей поддерживать гибкость и тонус без походов в студию.
Кендалл Дженнер — гантели и скакалка
Кендалл Дженнер признавалась в интервью Harper’s Bazaar, что спортзал она часто заменяет тренировками дома. В ее арсенале минимум оборудования: легкие гантели для рук и плеч, скакалка для кардио и коврик для упражнений на пресс. Она показывает в соцсетях короткие комплексы, где за 15−20 минут делает кардио и силовую нагрузку.
Особенность ее тренировок — работа с собственным весом. Кендалл делает планку, приседания, выпады и прыжки со скакалкой, добавляя к ним гантели для усложнения. Такой формат позволяет быстро включить все тело без громоздких тренажеров.
Модель отмечает, что именно за счет таких домашних тренировок ей удается поддерживать фигуру без строгих диет. Кендалл делится, что предпочитает заниматься утром, чтобы зарядиться энергией на съемки и показы. Для поклонников ее пример стал доказательством: короткая тренировка дома может быть не менее эффективной, чем полноценный час в спортзале.
Роузи Хантингтон-Уайтли — мини-батут и баланс-борд
Роузи не ограничивается классическими упражнениями. В интервью Women’s Health она рассказывала, что дома у нее стоит мини-батут, на котором она делает кардио-тренировки. Прыжки задействуют все тело, улучшают координацию и сжигают калории без лишней нагрузки на суставы. Для модели это идеальный способ совместить спорт и развлечение.
Кроме батута, Роузи использует баланс-борд. Такие тренировки помогают укрепить мышцы кора и развить чувство равновесия — полезный навык не только для спорта, но и для осанки. Она отмечала, что любит нестандартное оборудование, потому что оно делает тренировки менее рутинными и помогает не терять мотивацию.
Подобный подход показывает: чтобы заниматься дома, не обязательно ограничиваться ковриком и гантелями. Иногда необычные инструменты превращают тренировку в игру и дают результат, который удивляет даже тех, кто привык к залу.