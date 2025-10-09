Поддерживающие кроссовки на осень 2025: выбор ортопеда

А чтобы покупка была ещё приятнее, дарим вам промокод на 15% скидку на всю подборку и другие товары на нашем сайте: OSEN15.
Подборка поддерживающей обуви на осень
Бренд HOKA знаменит своей максималистичной амортизацией, которая ощутимо снижает ударную нагрузку на суставы. Модель Kaha Low оснащена мембраной GORE-TEX для защиты от влаги и подошвой Vibram® Megagrip для превосходного сцепления на мокрых поверхностях. Это идеальный выбор для долгих осенних прогулок по городу или парку.
Эта модель — настоящая легенда комфорта. Технологии амортизации ABZORB и N-ergy в промежуточной подошве обеспечивают превосходное поглощение ударов и стабильность стопы в течение всего дня. Качественные материалы и продуманный дизайн делают их не только удобными, но и универсальными.
Asics Gel-NYC сочетает в себе лучшие технологии амортизации из архивных моделей бренда. Фирменная система GEL™ в пятке и передней части стопы эффективно поглощает удары, обеспечивая комфорт для тех, кто много времени проводит на ногах.
Salomon XT-6 — это легенда трейлраннинга, адаптированная для города. Система Agile Chassis™ System (ACS) обеспечивает превосходную стабильность, а подошва Contagrip® — надежное сцепление на любой, даже скользкой, поверхности. Прочный верх выдержит все капризы осенней погоды.
Когда погода становится по-настоящему суровой, на помощь приходит технология COLD.RDY, которая эффективно сохраняет тепло и отводит влагу. Подошва Traxion обеспечивает надежное сцепление, а высокий профиль дополнительно поддерживает голеностоп, что важно при ходьбе по неровным поверхностям.
Идеальное сочетание комфорта беговых кроссовок и защиты от непогоды. Мембрана GORE-TEX сохранит ноги сухими в дождь и слякоть, а легкая и отзывчивая пена React отлично амортизирует каждый шаг. Отличный вариант для долгих прогулок по осенним паркам.
Хотя это и не кроссовки, ботинки Dr. Martens — прекрасный выбор для осени с точки зрения поддержки. Жесткая конструкция из натуральной кожи отлично фиксирует стопу и голеностоп, а знаменитая подошва AirWair с воздушной подушкой обеспечивает хорошую амортизацию и легендарную износостойкость.
