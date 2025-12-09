Упражнения на пресс стоя: как прокачать мышцы без коврика и скручиваний

Упражнения стоя могут быть рабочим способом укрепить мышцы кора. Когда вы поднимаете колено, удерживаете корпус ровно или сопротивляетесь вращению, прямые и косые мышцы живота активно включаются. Это подтверждают исследования: Saeterbakken & Fimland (2012) выяснили, что активация мышц живота была выше в упражнениях стоя по сравнению с сидячими, особенно при односторонней работе. Такой формат требует стабилизировать таз и грудную клетку, поэтому мышцы живота работают в каждом повторении.