5 упражнений, которые снимают зажимы после дня за компьютером

После целого дня за компьютером тело словно «рассыпается»: плечи ползут вперед, шея каменеет, спина болит, а ноги становятся тяжелыми. Но есть пять простых движений, которые помогают быстро избавиться от дискомфорта.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Когда человек подолгу сидит, тело постепенно перестает работать как единое целое. Одни мышцы все время напряжены, другие почти не включаются, кровь и лимфа движутся медленнее, дыхание становится поверхностным. В итоге даже без нагрузки появляется ощущение скованности и усталости. Это происходит из-за того, что организму не хватает движения. Хорошая новость в том, что ему не нужна полноценная тренировка, достаточно нескольких простых движений, которые мягко возвращают подвижность.

Медленные круги плечами с дыханием

Плечи — первое место, где скапливается напряжение после дня за экраном.
Плечи — первое место, где скапливается напряжение после дня за экраном.Источник: Freepik

Сидячая работа почти всегда поднимает плечи вверх и вперед. Шея начинает «каменеть», а верх спины будто застывает. Медленные движения возвращают этой зоне подвижность и снимают ощущение зажима.

Как делать:

  1. Встать или сесть прямо, опираясь стопами в пол.
  2. На вдохе медленно поднять плечи вверх.
  3. На выдохе провести их назад и вниз, описывая широкий круг.
  4. Сделать 6−8 таких кругов, затем сменить направление.
  5. Стараться двигаться медленно и синхронизировать движение с дыханием.

Здесь важно не просто крутить плечами механически. Задача — почувствовать, как с каждым выдохом напряжение уходит вниз по спине. Уже через минуту шея становится мягче, а верх тела — легче и свободнее.

Разгибание грудного отдела у стены или стула

Это движение помогает выпрямиться после нескольких часов в одной позе.
Это движение помогает выпрямиться после нескольких часов в одной позе.Источник: Freepik

Когда день проходит за компьютером, спина привыкает быть округленной. Верх тела словно «складывается» внутрь, и выпрямиться становится все сложнее. Мягкое разгибание возвращает легкость и делает дыхание более глубоким.

Как делать:

  1. Встать спиной к стене или сесть на край стула.
  2. Положить ладони на ребра или завести руки за спину.
  3. На вдохе медленно раскрыть грудную клетку, слегка уводя плечи назад.
  4. На выдохе вернуться в нейтральное положение.
  5. Повторить 6−8 раз, не прогибаясь резко в пояснице.

Движение должно быть небольшим и комфортным. Его задача — напомнить телу, что спина может быть прямой без усилия.

Мягкие наклоны таза стоя

Это движение возвращает ощущение опоры в теле.
Это движение возвращает ощущение опоры в теле.Источник: Freepik

Когда человек долго сидит, таз почти не двигается, а вся нагрузка уходит в поясницу и верх спины. Из-за этого появляется ощущение, будто тело «проваливается» внутрь себя, а движения становятся тяжелыми. Простые наклоны таза возвращают подвижность в эту зону и разгружают поясницу.

Как делать:

  1. Встать, поставив стопы на ширину таза.
  2. Слегка согнуть колени, чтобы тело не было зажато.
  3. Медленно наклонять таз вперед и назад, будто перекатывая вес. Движение небольшое, без рывков и прогибов.
  4. Сделать 10−12 мягких повторов.

Это упражнение особенно полезно делать после дороги домой или перед сном. Оно снимает зажимы, помогает выровнять осанку и мягко «включает» ноги. После нескольких повторов становится легче стоять и ходить.

Перекаты с пятки на носок

Перекаты снимают тяжесть и возвращают легкость.
Перекаты снимают тяжесть и возвращают легкость.Источник: Freepik

После часов в кресле ноги часто ощущаются тяжелыми, будто налитыми свинцом. Кровь и лимфа движутся медленнее, ступни теряют чувствительность, а икры будто «застывают». Перекаты возвращают ногам подвижность и легкость без ударной нагрузки.

Как делать:

  1. Встать прямо, стопы параллельно.
  2. Медленно перенести вес на пятки, слегка приподняв носки.
  3. Затем также плавно перекатиться на носки, поднимая пятки. Двигаться в спокойном ритме, без спешки.
  4. Сделать 20−30 перекатов подряд.

Это упражнение удобно выполнять в офисе, на кухне или в ванной, пока чистите зубы. Оно запускает работу голеней и стоп, уменьшает ощущение тяжести и помогает телу «проснуться» без прыжков и напряжения. Особенно полезно вечером, когда ноги устали после дня.

Повороты корпуса сидя или стоя

Повороты возвращают подвижность спине.
Повороты возвращают подвижность спине.Источник: Freepik

Когда человек долго сидит, корпус почти не вращается. Спина работает только в одном направлении — вперед, и постепенно теряет гибкость. Повороты возвращают позвоночнику подвижность и включают глубокие мышцы, которые отвечают за осанку.

Как делать:

  1. Сесть на край стула или встать прямо, стопы устойчиво на полу.
  2. Положить ладони на ребра или на бедра.
  3. На вдохе вытянуться вверх.
  4. На выдохе мягко повернуть корпус вправо, не дергая плечами.
  5. Вернуться в центр и повторить в другую сторону.
  6. Сделать по 6−8 поворотов в каждую сторону.

Движение должно быть спокойным, без рывков. Его удобно делать в середине рабочего дня или вечером дома. Повороты снимают ощущение «деревянной» спины и возвращают комфорт.