5 упражнений, которые снимают зажимы после дня за компьютером

Когда человек подолгу сидит, тело постепенно перестает работать как единое целое. Одни мышцы все время напряжены, другие почти не включаются, кровь и лимфа движутся медленнее, дыхание становится поверхностным. В итоге даже без нагрузки появляется ощущение скованности и усталости. Это происходит из-за того, что организму не хватает движения. Хорошая новость в том, что ему не нужна полноценная тренировка, достаточно нескольких простых движений, которые мягко возвращают подвижность.