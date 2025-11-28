Сидячая работа: как избежать катастрофы для спины и ног

У офисных сотрудников чаще появляются боли в пояснице, напряжение в шее и плечах, а долгие периоды без движения усиливают дискомфорт в ногах. В статье разберем, что именно происходит с телом при длительной сидячей работе и какие простые действия помогают снизить неприятные ощущения.