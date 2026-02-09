Зимние овощи, которые поддерживают иммунитет и помогают худеть

Проще всего их запекать — так сохраняется вкус и большая часть питательных веществ. Например, морковь, пастернак и картофель можно нарезать дольками, добавить немного растительного масла, соли и специй и запекать около 30−40 минут при 180−200 °C. Свеклу удобно использовать для теплых салатов или запекать целиком в фольге около часа, после чего добавлять в гарниры или супы. Репу и редьку можно тушить с мясом или овощами — они придают блюдам более насыщенный вкус и делают рацион разнообразнее.