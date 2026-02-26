Разгрузочный день без стресса: простая и эффективная схема без голодовок

Разгрузочные дни часто ассоциируются с кефиром, яблоками или голодовкой на весь день, из-за чего они воспринимаются как стресс для организма. На деле мягкая схема выглядит иначе: питание остается, но становится проще — без сложных блюд, переедания и постоянных перекусов. Разгрузочные дни помогают снизить нагрузку на ЖКТ, убрать вздутие, вывести лишнюю жидкость и сдвинуть вес с «плато» без жестких ограничений и голодовок.