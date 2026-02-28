5 привычек, чтобы навсегда избавиться от целлюлита

Целлюлит — это не лишний вес, а нарушение микроциркуляции и лимфотока в подкожной клетчатке. Он возникает из-за гормонов, малоподвижного образа жизни, обезвоженности, стресса и даже привычек питания. У стройных женщин он часто выглядит заметнее — потому что кожа тоньше, а подкожная прослойка менее плотная. В нашей статье вы найдете пять простых, но действенных шагов, которые реально уменьшают проявления целлюлита.