Что есть мужчине, чтобы похудеть: пример меню на целый день

Проблема многих диет в том, что они быстро надоедают. Когда из рациона исчезает половина привычных продуктов, то придерживаться такого режима становится очень сложно. Гораздо легче снижать вес, если питание остается разнообразным и не приходится голодать. Важно только правильно распределить продукты в течение дня и не перегружать меню лишними калориями. Разберем пример простого дневного рациона, который помогает худеть без постоянного чувства голода.