Как есть все и не набирать вес: 4 принципа питания без запретов

При желании похудеть большинство начинают с того, что отказываются от сладкого, мучного и всего, что приносит удовольствие. Но жесткие запреты работают против нас: чем сильнее ограничение, тем выше риск срыва. А после срыва — чувство вины, которое только закрепляет нездоровые отношения с едой. На самом деле можно есть все, что любишь, если научиться вписывать это в свой рацион осознанно.
Главный принцип: энергетический баланс
Похудение происходит тогда, когда вы тратите больше калорий, чем потребляете. И совершенно неважно, откуда берутся эти калории — из гречки или из пиццы. Разница в том, что одни продукты дают сытость надолго, а другие — только на короткое время. Но если вы укладываетесь в свою норму калорий, любимый десерт не помешает похудению.
Попробуйте рассчитать примерную суточную норму калорий (для большинства женщин это 1500−1800 ккал, для мужчин — 2000−2500 ккал). Выделите из них 10−20% на то, что вам особенно нравится. Остальное заполните белками, клетчаткой и сложными углеводами — они дадут энергию и сытость.
Правило 80/20: основа гибкого питания
80% рациона — это полезные продукты: белок (мясо, рыба, яйца, творог), овощи, цельнозерновые крупы, полезные жиры. Они обеспечивают организм всем необходимым и дают длительное чувство сытости.
20% — все, что душе угодно: шоколад, пицца, печенье, мороженое, картошка фри, вино. Главное — не выходить за рамки калорийности. Если вы съели лишний кусок торта, можно сделать более легкий ужин или добавить физическую активность.
Как вписать в рацион любимые продукты
Сладости, фастфуд и даже алкоголь не под запретом, если соблюдать меру и осознанность. Вместо того чтобы полностью отказываться от сладкого, ешьте его после основного приема пищи, когда уровень сахара уже стабилен. Выбирайте качественные сладости — темный шоколад, пастилу без сахара, фруктовое желе. Они насыщают быстрее, чем обычные конфеты и печенья.
То же самое касается мучного и выпечки. Хлеб, макароны, пицца — не враги, если выбирать правильные варианты. Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки и дольше сохраняет сытость. Пасту из твердых сортов пшеницы можно есть 2−3 раза в неделю, сочетая с белком и овощами. Если хочется пиццы — выбирайте с тонким тестом и овощной начинкой.
Что касается фастфуда, бургер или картошка фри раз в неделю не испортят фигуру, если в остальные дни вы питаетесь сбалансированно. Можно пойти на хитрость: берите бургер с курицей вместо говядины, пропускайте соусы или берите порцию поменьше. Не делайте фастфуд ежедневной привычкой — но и не объявляйте ему войну.
Алкоголь — это пустые калории, которые не дают сытости. Если вы не готовы от него отказаться, выбирайте сухое вино или светлое пиво. Ограничьтесь одним-двумя бокалами и обязательно закусывайте белковой пищей, а не солеными орешками и чипсами.
Психологические приемы, которые работают
Чтобы не сорваться, важно не ставить продукты в черный список. Запретный плод сладок — мы все знаем эту истину. Если вы решаете, что никогда больше не будете есть булки, рано или поздно вы срываетесь. Гораздо эффективнее разрешить себе все, но в умеренных количествах.
Второй важный прием — есть любимое медленно и с удовольствием. Вкус первой минуты самый яркий, и если вы съедаете шоколадку залпом, вы просто не успеваете насладиться, а калории получаете. Растяните удовольствие: откусывайте маленькими кусочками, чувствуйте вкус, и вам хватит гораздо меньшей порции.
Планируйте «вкусняшки» заранее. Если вы знаете, что сегодня на ужин у вас будет пицца, не ешьте лишнего днем. Когда у вас есть план, вы не чувствуете себя обманутым и не срываетесь на спонтанные перекусы. И последнее — не заедайте стресс. Если вы тянетесь к сладкому не потому, что голодны, а потому что устали или расстроены, лучше сначала выпить воды, прогуляться или сделать дыхательные упражнения. Когда эмоции улягутся, вы сможете решить — действительно ли вам хочется это съесть.
Стройность не требует жертв, она требует баланса, осознанности и гибкости. Когда вы разрешаете себе все, что любите, еда перестает быть врагом, у вас появляется возможность выбирать — что, когда и сколько съесть. И это умение всегда приводит к устойчивому результату.