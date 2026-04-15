5 простых привычек, которые помогут быстро прийти в форму весной

Начните с малого: 20−30 минут ходьбы в быстром темпе, утренняя зарядка, легкая растяжка. Делайте по чуть-чуть, но ежедневно, а не два раза в неделю по часу. Когда прогулки войдут в привычку, можно добавить более интенсивные нагрузки: бег, велосипед, плавание. Ключевое правило — прибавлять не более 10% от текущего объема физической активности в неделю. Это позволит телу быстрее адаптироваться без стресса и срывов.