Утренняя зарядка: 8 полезных упражнений для женщин и мужчин

Некоторые исследования показывают, что физическая активность в состоянии голода может увеличивать долю жира, используемого в качестве топлива, по сравнению с тренировками после еды. Речь идет о более интенсивных тренировках, а не о короткой утренней зарядке, тем не менее даже легкая активность с утра запускает обменные процессы, улучшает кровообращение и помогает организму «включиться» в день. И в долгосрочной перспективе это играет роль в регулировании веса — как часть общего активного образа жизни.