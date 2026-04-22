4 лучших упражнения с гирей, которые прокачивают сразу все тело

Гиря удобна тем, что за одну короткую тренировку позволяет проработать сразу все тело — без десятка упражнений и сложных схем. Достаточно базовых движений, чтобы нагрузить ноги, спину, руки и корпус, при этом параллельно прокачивая выносливость и координацию.
Свинг с гирей — база для всего тела
Свинг — одно из самых эффективных упражнений с гирей, потому что сразу включает несколько крупных групп мышц. Основная работа идет за счет ягодиц и задней поверхности бедра: именно они задают импульс движению. Дополнительно включаются спина и корпус, которые удерживают стабильное положение.
Техника простая, но требует внимания к деталям. Ноги чуть шире плеч, гиря стоит перед собой. Наклон вперед с прямой спиной, хват двумя руками. На выдохе — резкое выпрямление за счет бедер, гиря по инерции поднимается до уровня груди. Затем она возвращается вниз, и движение сразу повторяется. Руки в этом упражнении почти не работают — они только держат снаряд.
Оптимальный вариант для начала — 3−4 подхода по 12−15 повторений. Если цель — выносливость и жиросжигание, можно делать по времени: 30−40 секунд работы и 20−30 секунд отдыха. Уже через пару подходов заметно повышается пульс, а нагрузка ощущается во всем теле.
Приседания с гирей — нагрузка на ноги и корпус
Приседания с гирей дают более контролируемую нагрузку, чем обычные. За счет веса перед собой корпус автоматически держится ровно, а спина меньше уходит в округление. Основная работа приходится на ягодицы и бедра, но активно включается и пресс.
Самый удобный вариант — гоблет-присед. Гирю держат перед грудью двумя руками, локти направлены вниз. На вдохе — плавный присед до параллели или чуть ниже, колени направлены в сторону носков. На выдохе — подъем вверх с опорой на пятки, без заваливания корпуса вперед.
Для базовой тренировки подойдут 3−4 подхода по 10−12 повторений. Если хочется усилить нагрузку, можно добавить паузу в нижней точке на 1−2 секунды — это сильно нагружает мышцы и улучшает контроль движения.
Жим гири вверх — работа на плечи и руки
Жим гири нагружает плечи, трицепсы и верх спины, но за счет нестабильного веса дополнительно включается корпус. Чтобы удержать гирю над головой, тело постоянно работает на баланс, поэтому упражнение получается более комплексным, чем обычный жим с гантелями.
Исходное положение — гиря у плеча, рука согнута, локоть направлен вниз, запястье нейтральное. На выдохе — плавный жим вверх до полного выпрямления руки. В верхней точке важно не «проваливаться» в пояснице: корпус остается напряженным, ребра не уходят вперед. Затем гиря контролируемо опускается обратно к плечу.
Для начала достаточно 3 подходов по 8−10 повторений на каждую руку. Если сложно держать стабильность, можно выполнять жим сидя — так проще контролировать корпус. Со временем упражнение хорошо развивает силу плеч и улучшает общую координацию движений.
Тяга гири в наклоне — укрепление спины и осанки
Это упражнение помогает нагрузить мышцы спины, которые часто спазмируются при сидячем образе жизни. Основной акцент идет на широчайшие и заднюю поверхность плеч, дополнительно включается корпус, который удерживает стабильное положение.
Исходное положение — наклон вперед с прямой спиной, колени слегка согнуты. Гиря в одной руке, вторая может опираться на бедро или скамью для устойчивости. На выдохе — тяга гири к поясу, локоть уходит назад вдоль корпуса. В верхней точке лопатка сводится, затем гиря плавно опускается.
Рекомендуется выполнять 3−4 подхода по 10−12 повторений на каждую руку. Важно не тянуть за счет рывка и не округлять спину — движение должно быть контролируемым. Регулярное выполнение помогает улучшить осанку и снизить нагрузку на поясницу.