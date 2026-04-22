4 лучших упражнения с гирей, которые прокачивают сразу все тело

Техника простая, но требует внимания к деталям. Ноги чуть шире плеч, гиря стоит перед собой. Наклон вперед с прямой спиной, хват двумя руками. На выдохе — резкое выпрямление за счет бедер, гиря по инерции поднимается до уровня груди. Затем она возвращается вниз, и движение сразу повторяется. Руки в этом упражнении почти не работают — они только держат снаряд.