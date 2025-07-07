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Комплекс упражнений с гирей для начинающих и тренировки для опытных

Считается, что гири появились в России: для физических упражнений артиллеристы использовали пушечные ядра с ручкой. Сегодня гиря — универсальный снаряд для силовых и функциональных тренингов.

Илья Водянов
Автор Спорт Mail
Мужчина выполняет упражнение с гирей
Упражнения с гирей помогут развить выносливость, укрепить мышцы и сердцеИсточник: Freepik

Гиревые тренировки с махами, рывками и толчками развивают силу для повседневных движений, дают выносливость и укрепляют сердце. Вместе с фитнес-тренером рассказываем о комплексе упражнений с гирей и частых ошибках, которые совершают новички.

Чем полезны упражнения с гирей

У занятий с гирей есть большой плюс по сравнению с тренировками с гантелями или штангой. За счет смещенного центра тяжести в упражнениях дополнительно нагружаются мышцы-стабилизаторы и кор (глубокие мышцы живота, спины и таза, отвечающие за баланс и устойчивость тела).

Какие мышцы работают при тренировке с гирей

В зависимости от упражнения работают разные мышечные группы:

Инфографика становая тяга, работающие мышцы при тренировке с гирей
Мышцы, которые работают при выполнении становой тягиИсточник: Спорт Mail

  • становая тяга — задняя поверхность бедра, ягодицы, предплечья, широчайшие мышцы спины, разгибатели спины и мышцы кора;
  • тяга гири в наклоне — пресс, спина, бицепсы бедра, задние дельты, трицепсы;
  • жим гири стоя — передняя и средняя дельтовидные мышцы, трицепс, мышцы-стабилизаторы корпуса.

Инфоргафика дельтовидная мышца
Дельтовидная мышца и трапецияИсточник: Спорт Mail

Благодаря естественной биомеханике движений, гиревые упражнения прокачивают не только мышцы, но и выносливость, координацию и сердечно-сосудистую систему. Это делает их идеальными для тех, кто хочет развить силу, применимую в реальной жизни, и одновременно улучшить общую физическую форму.

Что нужно знать перед началом тренировок

Гиря — относительно недорогой и компактный спортивный инвентарь. Заниматься с ней можно почти в любых условиях: дома, в спортзале и на улице. Рассказываем, что нужно знать перед началом тренировок.

Как выбрать гирю по весу

Фитнес-тренер Анастасия Казанцева:

— Если вы новичок в силовых тренировках, рекомендую начинать с легкой гири. Для мужчин это может быть 12−16 кг, для женщин — 6−12 кг. Если же у вас есть опыт в тренировках, можно выбирать более тяжелую гирю, но помните, что правильная техника важнее веса.

Особенности техники и безопасность

Перед каждой тренировкой обязательно делайте разминку: 5−10 минут суставной гимнастики и легкой кардионагрузки. Это подготовит мышцы и связки к упражнениям.

Основные правила:

  • осваивайте технику на легком весе;
  • избегайте рывков, бросков и чрезмерного прогиба в пояснице;
  • контролируйте дыхание: на усилии — выдох, на расслаблении — вдох;
  • держите спину в нейтральном положении (естественный изгиб позвоночника без чрезмерного прогиба или округления), особенно в наклонах;
  • не путайте движение в тазобедренном суставе с приседом — в махах и становой тяге важно именно сгибание таза вперед-назад, а не приседание;
  • упражнения с гирей выполняются плавно, с полной амплитудой (максимально допустимым диапазоном движения для безопасной проработки мышц).

Если вы не уверены в технике, лучше взять несколько занятий с тренером или изучить обучающие видео от сертифицированных специалистов.

Базовые упражнения с гирей для начинающих

Рассмотрим простые и эффективные упражнения, с которых стоит начинать работу с гирей. Освоив их, вы сможете безопасно перейти к более сложным комплексам.

1. Махи гирей одной рукой

Как выполнять:

  • встаньте, расставив ноги чуть шире плеч, гиря находится между ног в одной руке;
  • слегка согните колени, отводя таз назад (как при замахе), сохраняя спину прямой;
  • резко вытолкните бедра вперед, поднимая гирю до уровня груди за счет инерции;
  • контролируйте движение на спуске, не позволяя гире раскачиваться.

Важно:

  • избегайте округления спины;
  • держите вес на пятках, не переносите его на носки;
  • работайте тазобедренным суставом, а не руками.

2. Махи двумя руками

Как выполнять:

  • возьмите гирю обеими руками, ноги на ширине плеч;
  • сделайте замах между ног, слегка сгибая колени;
  • мощным движением бедер вытолкните гирю вперед до уровня плеч;
  • позвольте гире опуститься вниз, контролируя движение.

Важно:

  • не поднимайте гирю выше груди;
  • держите корпус напряженным, избегайте раскачиваний;
  • движение должно быть резким, но контролируемым.

3. Жим гири стоя

Как выполнять:

  • как выполнять:
  • поставьте ноги на ширине плеч, гирю разместите на плече;
  • напрягите пресс и ягодицы, затем выжмите гирю вверх, полностью выпрямляя руку;
  • медленно опустите гирю обратно на плечо.

Важно:

  • не отклоняйтесь назад, сохраняйте корпус стабильным;
  • работайте плечами и трицепсами, не помогайте себе корпусом.

4. Приседания с гирей

Как выполнять:

  • держите гирю обеими руками на уровне груди, локти прижаты к корпусу;
  • приседайте, отводя таз назад и сохраняя спину прямой;
  • опускайтесь до параллели бедер с полом, затем мощно вставайте.

Важно:

  • колени не должны выходить за носки;
  • давление идет на пятки, не переносите вес на носки.

5. Рывок гири

Как выполнять:

  • поставьте ноги шире плеч, гиря между ног в одной руке;
  • слегка раскачайте гирю, затем резко вытолкните ее вверх за счет силы ног и таза;
  • в верхней точке гиря должна оказаться над головой с прямой рукой;
  • мягко примите гирю, сгибая руку и амортизируя движение.

Важно:

  • не округляйте спину при подъеме;
  • работайте ногами, а не только руками.

6. Тяга гири к подбородку

Как выполнять:

  • встаньте прямо, гирю держите перед собой;
  • подтяните гирю вдоль тела до уровня ключиц, разводя локти в стороны;
  • медленно опустите вниз.

Важно:

  • не используйте слишком тяжелую гирю — это может перегрузить плечи;
  • держите корпус стабильным, не отклоняйтесь назад.

7. Дополнительные упражнения

Для разнообразия можно добавить:

  • становую тягу с гирей — для укрепления спины и задней поверхности бедра;
  • подъем гири перед собой — для проработки плеч;
  • перекиды гири из руки в руку — для улучшения координации.

Комплекс упражнений с гирей на все группы мышц для опытных

Если базовая техника освоена, можно подключать более сложные упражнения. Ниже — примеры для проработки рук, спины, ног и пресса.

Для рук и плеч

Эти упражнения помогут прокачать силу и рельеф, улучшить осанку и стабильность плечевого пояса.

1. Жим гири стоя

Исходное положение: гиря на плече, ноги на ширине таза, корпус прямой.

Техника выполнения:

  • выжмите гирю вверх одной рукой;
  • зафиксируйте в верхней точке над плечом;
  • верните гирю на плечо с контролем.

Ключевые моменты:

  • не прогибайтесь в пояснице;
  • не помогайте корпусом — движение строго вверх.

2. Подъем гири перед собой

Исходное положение: стоя, гиря в обеих руках перед бедрами.

Техника выполнения:

  • поднимите гирю перед собой до уровня плеч;
  • удержите секунду;
  • опустите плавно вниз.

Ключевые моменты:

  • руки слегка согнуты;
  • не раскачивайте корпус;
  • не поднимайте гирю выше уровня глаз.

3. Махи гирей

Аналогично махам в базовой части, но выполняются с большей гирей или поочередно на каждую руку.

4. Французский жим стоя

Исходное положение: гиря на вытянутых вверх руках.

Техника выполнения:

  • согните руки в локтях, опуская гирю за голову;
  • верните в исходное положение.

Ключевые моменты:

  • локти не разводить;
  • не двигать плечами;
  • не запрокидывать голову назад.

5. Тяга гири к подбородку

См. технику в базовом разделе — упражнение остается эффективным, но требует контроля веса.

Для спины

Эти упражнения с гирей не только укрепят мышцы спины, но и улучшат осанку, стабилизируют корпус и добавят функциональной силы.

1. Тяга гири в наклоне одной рукой

Исходное положение: корпус наклонен, одна рука упирается в бедро или скамью, вторая держит гирю.

Техника выполнения:

  • подтяните гирю к корпусу;
  • локоть ведите вдоль туловища;
  • опустите снаряд обратно.

Ключевые моменты:

  • спина ровная;
  • не скручивайте корпус;
  • не дергайте гирю рывками.

2. Заброс гири с жимом вверх

Исходное положение: гиря между ног, одна рука.

Техника выполнения:

  • выполните подъем гири на плечо (заброс);
  • затем выжмите вверх над головой.

Ключевые моменты:

  • движение взрывное, но подконтрольное;
  • в жиме — полная фиксация;
  • не отклоняйтесь назад.

3. Боковые выпады с гирей

Исходное положение: ноги широко, гиря у груди.

Техника выполнения:

  • сделайте боковой выпад;
  • гиря остается на уровне груди;
  • корпус слегка наклоняется вперед.

Ключевые моменты:

  • следите за положением колена (не уходит внутрь);
  • не сутультесь;
  • спина прямая.

Для ног

Упражнения ниже загрузят квадрицепсы, бицепсы бедер и ягодичные, попутно укрепляя кор.

1. Выпады с жимом

Исходное положение: гиря в одной руке на плече.

Техника выполнения:

  • сделайте выпад вперед или в сторону;
  • в нижней точке выполните жим гири вверх;
  • вернитесь в исходное положение.

Ключевые моменты:

  • не заваливайтесь на переднюю ногу;
  • колено — над стопой;
  • корпус — вертикально.

2. Широкие приседания с гирей (сумо-присед)

Исходное положение: ноги широко, гиря в обеих руках между ног.

Техника выполнения:

  • присядьте вниз, сохраняя прямую спину;
  • гиря опускается вниз по центру;
  • на выдохе — подъем.

Ключевые моменты:

  • колени в стороны, не внутрь;
  • вес на пятках;
  • не округляйте спину.

3. Ягодичный мостик с гирей

Исходное положение: лежа на спине, гиря на тазу.

Техника выполнения:

  • поднимите таз вверх, сжимая ягодицы;
  • зафиксируйтесь вверху;
  • опуститесь вниз.

Ключевые моменты:

  • не прогибайтесь в пояснице;
  • стопы — под коленями;
  • гирю держите крепко, не давая ей скатываться.

Для пресса

Эти упражнения с гирей добавят функциональной нагрузки, укрепят глубокие мышцы живота и улучшат стабильность корпуса.

1. Скручивание с гирей

Исходное положение: лежа на спине, гиря в обеих руках над головой.

Техника выполнения:

  • поднимите корпус и гирю вверх;
  • задействуйте верхнюю часть пресса;
  • медленно опуститесь вниз.

Ключевые моменты:

  • не отрывайте поясницу от пола;
  • шея расслаблена;
  • движение — плавное.

2. Складка с гирей

Исходное положение: лежа, гиря прижата к груди, ноги вытянуты.

Техника выполнения:

  • одновременно поднимите корпус и ноги;
  • на выдохе «сложитесь» в букву V;
  • вернитесь в исходное.

Ключевые моменты:

  • ноги не касаются пола;
  • не бросайте корпус назад;
  • пресс должен работать, а не шея.

3. Боковая планка с гирей

Исходное положение: классическая боковая планка.

Техника выполнения:

  • гиря удерживается на верхней руке или лежит на бедре;
  • удерживайте положение заданное время.

Ключевые моменты:

  • не провисайте в тазу;
  • плечо — строго над локтем;
  • гирю держите устойчиво.

Эффективные упражнения с гирей в домашних условиях

Девушка упражняется с гирей в домашних условиях
С гирей можно заниматься даже в домашних условияхИсточник: Freepik

Заниматься с гирей можно не только в спортзале — большинство упражнений легко адаптируются для дома. Важно лишь обеспечить себе безопасное пространство и выбрать подходящий вес снаряда.

Упрощенные версии для начинающих

Эти упражнения помогают освоить базовые движения и подготовить тело к более серьезной нагрузке.

1. Махи гирей одной рукой.

2. Махи двумя руками.

3. Становая тяга с гирей.

4. Жим гири стоя.

5. Выпады с гирей (вперед или назад).

Начните с двух — трех подходов по 10−12 повторений, отдых между подходами — 60−90 секунд.

Упражнения на силу и выносливость для опытных

Если базовый уровень уже пройден, попробуйте более интенсивные упражнения:

1. Рывок гири одной рукой.

2. Французский жим стоя.

3. Ягодичный мостик с гирей.

4. Боковые выпады с гирей.

5. Тяга гири к подбородку.

Комбинируйте упражнения в круговые тренировки по таймеру (например, 30 сек работы / 15 сек отдыха), чтобы развивать выносливость.

Пример программы тренировок с гирей на неделю

Программа составлена с учетом чередования нагрузки и отдыха. Уровень сложности можно адаптировать под себя: начинающие могут сократить объем, продвинутые — добавить круги, увеличить вес или темп.

Новичкам рекомендуется начинать с двух — трех тренировок в неделю. Так можно относительно быстро адаптировать организм к нагрузкам. Более опытные атлеты занимаются три — четыре раза в неделю. Если ваша цель — поддержать общую физическую форму и тонус мышц, будет достаточно двух тренировок в неделю с умеренной интенсивностью.

День недели
Цель тренировки
Упражнения

Понедельник
Верхняя часть тела
Жим гири стоя (12–15 на руку).
Подъем гири перед собой (12–15).
Тяга гири к подбородку (15–20).
Французский жим (12–15).
Вращение гири вокруг головы («нимб», 15–20).
Отжимания (15–20)

Вторник
Отдых


Среда
Пресс
Скручивание с гирей (15–20).
Складка с гирей (2–3×10–15).
Боковая планка с гирей (по 40–60 сек × 2–3 подхода на сторону)

Четверг
Отдых


Пятница
Ноги
Приседания с гирей у груди (15–20).
Выпады с жимом вверх (12–15 на ногу).
Широкие приседания с гирей (15–20).
Ягодичный мостик с гирей (15–20)

Суббота
Отдых


Воскресенье
Спина и все тело
Толчок гири одной рукой (12–15 на руку).
Становая тяга с гирей (10–15).
Тяга гири в наклоне одной рукой (12–15).
Заброс гири с жимом вверх (15–20)

Основные ошибки при выполнении упражнений с гирей

Фитнес-тренер Анастасия Казанцева:

«Одна из самых частых ошибок — расслабленный корпус. Люди не включают мышцы кора и не удерживают нейтральное положение спины. Это особенно опасно при махах или тяге — может пострадать поясница».

Что еще встречается часто:

1. Сгибание запястий.

«При жиме гири вверх или при удержании у груди запястье должно быть выпрямлено. Очень часто вижу, как новички сгибают кисти — это ослабляет руку и перегружает предплечья», — говорит тренер.

2. Нарушение техники ради веса.

«Пытаются взять гирю потяжелее, но теряют форму. Лучше работать с меньшим весом, но правильно».

3. Неполная амплитуда.

«Недостаточный размах движений снижает эффективность. Лучше меньше повторов, но в полной амплитуде».

4. Неправильное дыхание.

«Многие затаивают дыхание во время подъема. Это увеличивает давление и утомляет. Не забывайте — выдох на усилии, вдох в фазе расслабления».

5. Неподходящая обувь.

«Лучше всего заниматься босиком или в кроссовках с твердой плоской подошвой. Мягкая амортизация мешает устойчивости».

6. Перетренированность

«Без восстановления результат не растет. Особенно при работе с гирями важно слушать тело и не перегружать его без перерыва», — подытоживает Анастасия.

Советы эксперта по прогрессу и увеличению нагрузки

Мужчина увеличивает нагрузку согласно советам эксперта
Главное — увеличивать нагрузку постепенноИсточник: Freepik

«Главный принцип — сначала техника, потом вес. Если вы не можете выполнить упражнение плавно и стабильно, значит, вес слишком большой», — комментирует тренер.

Как прогрессировать безопасно:

  • Постепенно увеличивайте вес. «Добавляйте один — два кг только тогда, когда уверены в своей технике. Не гнаться за килограммами — это залог здоровья», — подчеркивает Анастасия Казанцева.
  • Меняйте темп. «Один из способов усложнить тренировку — сделать паузу в верхней точке или замедлить опускание гири. Это дает мощный стимул мышцам».
  • Добавляйте интервальные подходы. «Например, 30 секунд работы, 15 секунд отдыха. Такой формат развивает выносливость и помогает в жиросжигании».
  • Разбивайте тренировки на циклы. «Четыре — шесть недель фокусируйтесь на одном направлении: сила, техника, выносливость. Потом меняйте приоритет — так вы не упретесь в плато».
  • Фиксируйте результат. «Ведите дневник: вес гири, количество повторов, самочувствие. Это поможет отслеживать рост и скорректировать план».
  • Не забывайте о восстановлении. «Минимум один — два дня отдыха в неделю. Плюс растяжка, массаж, прогулки, сон. Без восстановления прогресса не будет».

Когда тренировки с гирей противопоказаны:

  • боли или травмы спины, шеи, плеч, локтей, запястий;
  • сердечно-сосудистые заболевания и гипертония;
  • варикоз, геморрой — особенно при работе с большими весами и в статике.

«Если у вас есть проблемы со здоровьем, важно получить разрешение врача и работать под контролем тренера. Особенно это касается людей с больной спиной и нестабильным давлением», — добавляет Анастасия.