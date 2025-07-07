Комплекс упражнений с гирей для начинающих и тренировки для опытных

— Если вы новичок в силовых тренировках, рекомендую начинать с легкой гири. Для мужчин это может быть 12−16 кг, для женщин — 6−12 кг. Если же у вас есть опыт в тренировках, можно выбирать более тяжелую гирю, но помните, что правильная техника важнее веса.