5 простых привычек, чтобы не чувствовать усталости уже к обеду

Можно выспаться и все равно чувствовать себя разбитым уже через пару часов. Часто дело не в отдыхе, а в том, как проходит начало дня.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Человек может чувствовать сонливость и усталость даже утром после качественного и продолжительного сна. К обеду все становится еще хуже, хотя объективно ничего сверхсложного не происходило. Такое состояние часто списывают на усталость, но дело может быть в привычках, которые мешают держать стабильный уровень энергии в течение дня. Хорошая новость в том, что это можно поправить — без жесткого режима и радикальных изменений.

Свет сразу после пробуждения

Свет помогает быстрее проснуться и чувствовать себя бодрее.Источник: Freepik

Утро часто начинается в полумраке: шторы закрыты, свет приглушенный, экран телефона — единственный источник света. В таком режиме организм дольше просыпается, поэтому сонливость чувствуется еще несколько часов после пробуждения.

Утром нельзя недооценивать естественный свет. Достаточно открыть шторы или подойти к окну на несколько минут, а в идеале — выйти на улицу или балкон хотя бы на 5−10 минут. Когда свет попадает на сетчатку, мозг получает сигнал снижать выработку мелатонина и активнее вырабатывать кортизол — именно он отвечает за бодрость утром.

Кофе через час после пробуждения

Если подождать с кофе хотя бы час, то можно почувствовать себя более бодрым.Источник: Pablo Stanley/CC0

Многие начинают утро с кофе сразу после подъема, но в этот момент он почти не дает дополнительного эффекта. В первые 60−90 минут после пробуждения в организме естественно повышается уровень кортизола — гормона, который помогает проснуться и почувствовать бодрость.

Если выпить кофе в это время, кофеин просто накладывается на уже работающий процесс. В результате бодрость от него ощущается слабее и быстрее проходит. Поэтому через пару часов снова появляется сонливость. Если отложить первую чашку хотя бы на час, кофе начинает усиливать уже сформированное состояние бодрости. Эффект держится дольше, и в течение дня меньше резких провалов по энергии.

Не делать одно и то же слишком долго

Смена задач помогает дольше сохранять концентрацию и не выгорать в течение дня.Источник: Freepik

Когда весь день уходит на одну задачу, даже не самую сложную, усталость накапливается быстрее. Мозг перегружается однотипной работой, внимание начинает «плыть», а продуктивность падает.

Гораздо лучше работает смена формата. После задачи, где нужна концентрация, можно переключиться на что-то более простое или рутинное — например, разобрать почту, сделать короткие организационные дела или пройтись. Даже 5−10 минут такого переключения снижают нагрузку и помогают держать фокус. За счет этого энергия расходуется медленнее. Нет ощущения, что силы закончились уже в середине дня, хотя объем работы остается тем же.

Без резких скачков сахара в течение дня

Резкие скачки сахара быстро приводят к усталости и сонливости.Источник: Freepik

Резкая усталость часто связана не с нагрузкой, а с питанием. Например, если есть сладкое на голодный желудок, уровень глюкозы в крови быстро поднимается, а затем также быстро падает. В этот момент появляется слабость, сонливость и ощущение, что энергия резко закончилась. Такие «качели» могут происходить несколько раз за день — особенно если перекусы состоят из быстрых углеводов.

Избавиться от этого довольно просто: нужно есть сладкое только с углеводами, белками или жирами, а не отдельным приемом пищи. Например, на перекус взять вместо печенья — йогурт с орехами или полноценный прием пищи. Тогда уровень энергии не скачет.

Движение в течение дня, а не только тренировка

Движение в течение дня помогает не чувствовать усталости.Источник: Freepik

Даже при регулярных тренировках к середине дня может появляться усталость — просто потому, что большую часть времени человек сидит. Когда тело долго не двигается, замедляется кровообращение, появляется тяжесть и начинает клонить в сон.

Поэтому важна не только тренировка, но и то, что происходит между делами. Если раз в 40−60 минут встать, немного пройтись, потянуться или просто сменить положение, то сонливости станет меньше.