5 сладостей, которые можно на сушке: лайфхаки, чтобы не сорваться на торт

Побаловать себя можно продуктами с натуральной сладостью. Например, хорошей альтернативой конфетам станет пастила без сахара с «чистым» составом. Можно и нужно добавить в рацион свежие ягоды и фрукты. При этом специалисты рекомендуют убрать из меню бананы, виноград и груши, отдавая предпочтение яблокам, клубнике и грейпфрутам. Ну и, конечно, большую роль играет количество съеденного: оно рассчитывается индивидуально и, как правило, не превышает 1−2 порции сладостей в день.