Как сохранить гибкость после 40: 7 упражнений без нагрузки на суставы

После 40 лет тело начинает меняться, а любое неловкое движение может обернуться болью в спине или коленях. Но вернуть легкость движений можно — без спортзала и сложных упражнений.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

После 40 лет важно уделять особое внимание безопасности опорно-двигательного аппарата: колени, позвоночник и тазобедренные суставы становятся более уязвимыми. Эксперты рекомендуют сочетать силовые тренировки с практиками, развивающими гибкость — йогой или пилатесом. В нашей статье вы найдете семь простых упражнений, которые помогут сохранить гибкость, снять скованность и улучшить самочувствие в любом возрасте.

Кошка-собака

Упражнение «кошка-собака» мягко разогревает мышцы спины и улучшает подвижность позвоночника. Источник: Freepik

Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под бедрами. На вдохе прогнитесь в пояснице, потянитесь грудью вперед, поднимите голову — это поза «собаки».

На выдохе округлите спину, опустите подбородок к груди — поза «кошки». Повторите 10−12 раз, двигаясь плавно. Упражнение улучшает подвижность позвоночника и снимает напряжение после сна или рабочего дня.

Потягивания сидя

Потягивания на стуле снимают зажимы в шее и восстанавливают кровоток.Источник: Freepik

Сядьте на стул, поставьте ноги на ширину бедер. На вдохе поднимите руки вверх, потянитесь к потолку, вытягивая позвоночник. На выдохе расслабьте плечи и опустите руки.

Повторите 5−7 раз. Затем, не отрывая стоп от пола, наклонитесь вперед и попробуйте опустить ладони к голеням или полу. Это улучшает гибкость спины, снимает зажимы в шее и плечах и восстанавливает кровоток в мозге.

Растяжка задней поверхности ног

Растяжка ног предотвращает укорочение мышц бедра — частую причину болей в пояснице.Источник: Freepik

Встаньте прямо, перенесите вес тела на одну ногу. Вторую ногу поставьте на невысокую опору — стул или диван. Корпус слегка наклоните вперед, пока не почувствуете растяжение под коленом.

Задержитесь на 15−20 секунд, затем смените ногу. Упражнение предотвращает укорочение мышц бедра — одну из частых причин болей в пояснице у людей старше 40.

Глубокий боковой наклон стоя

Боковые наклоны развивают подвижность позвоночника в боковых плоскостях и улучшают осанку.Источник: Freepik

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите левую руку вверх, правую опустите вдоль тела. На выдохе медленно наклонитесь вправо, как будто тянетесь за невидимой веревкой.

Задержитесь в наклоне на 10 секунд, дышите спокойно. Вернитесь в центр и повторите в другую сторону. Упражнение улучшает осанку, исчезает скованность в корпусе, фигура становится визуально стройнее.

Скручивание для талии

Скручивания на стуле активируют мышцы живота и помогают сохранить стройность силуэта.Источник: Freepik

Сидя на стуле, выпрямите спину и положите ладони на колени. Поверните корпус вправо, удерживая плечи на одной линии. Задержитесь на 10 секунд, вернитесь в центр и повторите в другую сторону.

Скручивание активирует мышцы талии, улучшает подвижность позвоночника и помогает сохранить стройность силуэта. Делайте его каждый час, если работаете за компьютером — оно снимает нагрузку с поясницы и улучшает осанку.

Складка с поддержкой

Складка мягко вытягивает мышцы спины, бедер и икр — особенно полезна тем, кто много сидит.Источник: Freepik

Сядьте на пол, вытяните ноги вперед. Если спина округляется — слегка согните колени. На вдохе вытянитесь вверх, на выдохе медленно наклоняйтесь к ногам, стараясь тянуться грудью, а не лбом.

Это упражнение мягко вытягивает мышцы спины, бедер и икр. Особенно полезно тем, кто много сидит или жалуется на боли в пояснице.

Полумостик

Полумостик укрепляет корпус и мягко растягивает позвоночник, снимая зажатость в пояснице.Источник: Freepik

Лягте на спину, согните колени, стопы на ширине таза. Руки вдоль тела, ладони вниз. Поднимите таз вверх, прогибаясь в спине. По возможности возьмитесь руками за щиколотки.

Дышите ровно и задержитесь в этом положении 20−30 секунд. Такое положение тела укрепляет корпус, руки и ноги, мягко растягивает позвоночник и снимает зажатость в пояснице.

Помните, что в любом возрасте главное правило — регулярность: лучше 3−4 спокойные тренировки в неделю, чем редкие рывки. Слушайте свое тело, не игнорируйте боль и давайте себе время на восстановление. Уже через несколько недель вы заметите, как улучшается подвижность, уходит напряжение, а тело становится легче и послушнее.