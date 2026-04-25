Как сохранить гибкость после 40: 7 упражнений без нагрузки на суставы

После 40 лет важно уделять особое внимание безопасности опорно-двигательного аппарата: колени, позвоночник и тазобедренные суставы становятся более уязвимыми. Эксперты рекомендуют сочетать силовые тренировки с практиками, развивающими гибкость — йогой или пилатесом. В нашей статье вы найдете семь простых упражнений, которые помогут сохранить гибкость, снять скованность и улучшить самочувствие в любом возрасте.
Кошка-собака
Встаньте на четвереньки: ладони под плечами, колени под бедрами. На вдохе прогнитесь в пояснице, потянитесь грудью вперед, поднимите голову — это поза «собаки».
На выдохе округлите спину, опустите подбородок к груди — поза «кошки». Повторите 10−12 раз, двигаясь плавно. Упражнение улучшает подвижность позвоночника и снимает напряжение после сна или рабочего дня.
Потягивания сидя
Сядьте на стул, поставьте ноги на ширину бедер. На вдохе поднимите руки вверх, потянитесь к потолку, вытягивая позвоночник. На выдохе расслабьте плечи и опустите руки.
Повторите 5−7 раз. Затем, не отрывая стоп от пола, наклонитесь вперед и попробуйте опустить ладони к голеням или полу. Это улучшает гибкость спины, снимает зажимы в шее и плечах и восстанавливает кровоток в мозге.
Растяжка задней поверхности ног
Встаньте прямо, перенесите вес тела на одну ногу. Вторую ногу поставьте на невысокую опору — стул или диван. Корпус слегка наклоните вперед, пока не почувствуете растяжение под коленом.
Задержитесь на 15−20 секунд, затем смените ногу. Упражнение предотвращает укорочение мышц бедра — одну из частых причин болей в пояснице у людей старше 40.
Глубокий боковой наклон стоя
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите левую руку вверх, правую опустите вдоль тела. На выдохе медленно наклонитесь вправо, как будто тянетесь за невидимой веревкой.
Задержитесь в наклоне на 10 секунд, дышите спокойно. Вернитесь в центр и повторите в другую сторону. Упражнение улучшает осанку, исчезает скованность в корпусе, фигура становится визуально стройнее.
Скручивание для талии
Сидя на стуле, выпрямите спину и положите ладони на колени. Поверните корпус вправо, удерживая плечи на одной линии. Задержитесь на 10 секунд, вернитесь в центр и повторите в другую сторону.
Скручивание активирует мышцы талии, улучшает подвижность позвоночника и помогает сохранить стройность силуэта. Делайте его каждый час, если работаете за компьютером — оно снимает нагрузку с поясницы и улучшает осанку.
Складка с поддержкой
Сядьте на пол, вытяните ноги вперед. Если спина округляется — слегка согните колени. На вдохе вытянитесь вверх, на выдохе медленно наклоняйтесь к ногам, стараясь тянуться грудью, а не лбом.
Это упражнение мягко вытягивает мышцы спины, бедер и икр. Особенно полезно тем, кто много сидит или жалуется на боли в пояснице.
Полумостик
Лягте на спину, согните колени, стопы на ширине таза. Руки вдоль тела, ладони вниз. Поднимите таз вверх, прогибаясь в спине. По возможности возьмитесь руками за щиколотки.
Дышите ровно и задержитесь в этом положении 20−30 секунд. Такое положение тела укрепляет корпус, руки и ноги, мягко растягивает позвоночник и снимает зажатость в пояснице.
Помните, что в любом возрасте главное правило — регулярность: лучше 3−4 спокойные тренировки в неделю, чем редкие рывки. Слушайте свое тело, не игнорируйте боль и давайте себе время на восстановление. Уже через несколько недель вы заметите, как улучшается подвижность, уходит напряжение, а тело становится легче и послушнее.