Как сохранить гибкость после 40: 7 упражнений без нагрузки на суставы

После 40 лет важно уделять особое внимание безопасности опорно-двигательного аппарата: колени, позвоночник и тазобедренные суставы становятся более уязвимыми. Эксперты рекомендуют сочетать силовые тренировки с практиками, развивающими гибкость — йогой или пилатесом. В нашей статье вы найдете семь простых упражнений, которые помогут сохранить гибкость, снять скованность и улучшить самочувствие в любом возрасте.