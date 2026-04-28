Как не поправиться на майских: 5 простых правил без диет и ограничений

Шашлыки, перекусы и сбитый режим быстро дают прибавку в весе. Но этого можно избежать без жестких ограничений.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

На майских праздниках вес незаметно растет: привычный режим сбивается, приемы пищи смещаются, и в итоге калорий получается больше, чем обычно. Из-за этого к концу праздников появляются лишние килограммы и чувство стыда за отдых. Хорошая новость в том, что этого можно избежать без жестких ограничений, если вовремя скорректировать несколько простых привычек.

Не приходить на застолье сильно голодным

Перекус помогает избежать переедания за столом.Источник: Freepik

Сильный голод — главная причина переедания. Если пропустить прием пищи, за столом сложнее контролировать порции, и чаще тянет на жирное и калорийное.

Легкий перекус за 1−2 часа до встречи помогает этого избежать. Подойдет что-то простое: йогурт, яйца, творог, овощи или салат с белком. Такой подход снижает тягу к тяжелой еде и помогает держать баланс без жестких ограничений.

Соблюдать баланс, а не запрещать себе все

Правильные пропорции разных продуктов в тарелке помогают не переедать.Источник: Freepik

Жесткие ограничения на праздниках почти всегда приводят к обратному эффекту. Когда человек пытается «держаться» и отказывает себе во всем, это часто заканчивается перееданием.

Гораздо проще сразу выстроить баланс. Основа тарелки — белок и овощи, к ним можно добавить немного шашлыка, гарнира или десерта. Такой подход позволяет не чувствовать ограничений и при этом не выходить за рамки.

Контролировать жидкие калории

Напитки часто дают больше калорий, чем кажется.Источник: Freepik

На майских праздниках лишние калории легко получить из напитков. Например, 0,5 л пива — 250 ккал, бокал вина (150 мл) — около 130 ккал, а сладкий коктейль может легко доходить до 300 ккал. В итоге за вечер набегает калорийность полноценного приема пищи, но сытости эти напитки не дают.

Сладкие напитки тоже довольно калорийны. Стакан сока или лимонада — это в среднем 150 ккал, которые почти не учитываются, но быстро складываются в общий перебор.

Плюс алкоголь снижает контроль аппетита. После пары бокалов проще взять добавку или дольше сидеть за столом, даже без сильного голода.

Самое простое решение — чередовать алкоголь с водой и выбирать более простые напитки вместо сладких коктейлей. Это позволяет сократить лишние калории без жестких ограничений.

Больше двигаться в течение дня

Даже обычная ходьба помогает компенсировать лишние калории.Источник: Freepik

На майских легко просидеть весь день за столом, и именно это усиливает перебор по калориям. При этом даже простое движение уже помогает сгладить этот эффект.

Обычная прогулка на 8−10 тысяч шагов — это примерно 250−400 ккал в зависимости от темпа и веса. Это сопоставимо с порцией шашлыка или несколькими бокалами напитков. Даже если нет тренировки, такая активность уже снижает риск набора веса.

Подойдут любые форматы: прогулка после еды, активные игры, поездки на природу, где нужно больше ходить. Главное — не проводить весь день в статике. Чем больше движения в течение дня, тем проще удержать баланс без жестких ограничений.

Не сбивать режим полностью

Стабильный режим помогает не переедать даже на праздниках.Источник: Freepik

Во время длинных выходных режим часто «плывет»: приемы пищи сдвигаются, ужины затягиваются, сон становится короче. В итоге усиливается аппетит, и за столом сложнее контролировать количество еды.

Поздние ужины и перекусы ночью дают лишние калории, которые легче «накопить», чем заметить. Недосып тоже влияет: после короткого сна сильнее тянет на сладкое и калорийную еду. Сильно менять режим не нужно, достаточно сохранить базовую структуру. Есть примерно в одно и то же время и спать минимум 7 часов.