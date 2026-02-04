Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 простых способов добрать белка и худеть без голодовок и срывов

Постоянный голод — одна из главных причин срывов при похудении. Белок помогает дольше оставаться сытым и снижает тягу к перекусам, если правильно встроить его в рацион.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Во время похудения многие стараются просто есть меньше, но редко задумываются о составе рациона. В результате завтрак получается слишком легким, перекусы — случайными, а вечером появляется сильный голод. Белок помогает выстроить питание так, чтобы сытость держалась дольше, а лишние килограммы быстрее уходили. Разберемся, сколько белка обычно нужно при снижении веса и какие простые привычки помогают добирать его без строгих диет и постоянного подсчета калорий.

Почему белок помогает худеть

Белковая еда помогает держать аппетит под контролем и снижает риск срывов.
Белковая еда помогает держать аппетит под контролем и снижает риск срывов.Источник: Freepik

Белок переваривается дольше, чем углеводы, поэтому чувство сытости после такой еды сохраняется заметно дольше. Это помогает реже перекусывать и легче контролировать размер порций в течение дня. Кроме того, белковая пища медленнее повышает уровень сахара в крови, поэтому после еды реже появляется резкий спад энергии и тяга к сладкому.

Во время снижения веса организм теряет не только жир, но и мышечную ткань. Достаточное количество белка помогает сохранить мышцы, а это напрямую влияет на скорость обмена веществ. Чем больше мышечной массы удается сохранить, тем легче организму тратить калории даже в состоянии покоя.

Обычно при снижении веса рекомендуют ориентироваться примерно на 1,2−1,6 грамма белка на килограмм массы тела в день. Точная цифра зависит от уровня активности и особенностей питания, но даже небольшое увеличение белка в рационе часто помогает сделать процесс похудения более предсказуемым и комфортным.

Добавлять белок в каждый прием пищи

Равномерное распределение белка в течение дня помогает не переедать вечером.
Равномерное распределение белка в течение дня помогает не переедать вечером.Источник: Freepik

Одна из самых простых привычек — распределять белок равномерно в течение дня. Если основная часть белковой пищи приходится только на ужин, то днем постоянно хочется есть, а к вечеру усиливается аппетит. Когда белок присутствует в каждом приеме пищи, уровень энергии остается более стабильным, а риск переедания снижается.

Белок легко встроить даже в привычные блюда. Завтрак можно дополнить яйцами, творогом, греческим йогуртом или сыром. В обед чаще добавляют курицу, рыбу, мясо, бобовые или морепродукты. Ужин тоже можно строить вокруг белковых продуктов — например, запеченной рыбы, омлета, индейки или блюд из фасоли и чечевицы.

Такое распределение помогает поддерживать сытость в течение дня и снижает тягу к быстрым перекусам. Со временем организм привыкает к более равномерному поступлению питательных веществ, и контролировать аппетит становится проще.

Использовать белковые перекусы вместо случайных сладостей

Белковые перекусы помогают поддерживать уровень энергии и реже провоцируют резкий голод.
Белковые перекусы помогают поддерживать уровень энергии и реже провоцируют резкий голод.Источник: Freepik

Перекусы часто становятся самой непредсказуемой частью рациона. Когда под рукой оказываются печенье, батончики или выпечка, уровень сахара в крови быстро повышается, а затем также быстро падает, из-за чего голод возвращается уже через час. Белковые перекусы помогают поддерживать более стабильный уровень энергии и дольше сохраняют чувство насыщения.

В качестве перекуса удобно использовать продукты, которые не требуют сложного приготовления. Это может быть творог, греческий йогурт без добавок, яйца, сыр, протеиновый напиток или горсть орехов в сочетании с кисломолочными продуктами. Такие варианты легко взять с собой и встроить в свой рацион даже при насыщенном графике.

Замена сладких перекусов на белковые помогает снизить количество случайных калорий в рационе и делает питание более предсказуемым. Со временем уменьшается тяга к быстрым углеводам, а интервалы между приемами пищи становятся более комфортными.

Делать белок основой блюда

Когда белок становится главным элементом блюда, чувство сытости сохраняется дольше.
Когда белок становится главным элементом блюда, чувство сытости сохраняется дольше.Источник: Freepik

Еще одна простая привычка — строить прием пищи вокруг белкового продукта, а не добавлять его в тарелку в последнюю очередь. Когда белок становится главным элементом блюда, порции автоматически получаются более сбалансированными, а чувство сытости сохраняется дольше.

Проще всего ориентироваться на принцип тарелки: сначала выбрать источник белка — курицу, рыбу, яйца, мясо, морепродукты, творог, бобовые или тофу. После этого к нему добавляют овощи, зелень, крупы или гарнир. Такой подход помогает контролировать состав блюда без сложных расчетов и делает питание более разнообразным.

Когда белок становится основой рациона, приемы пищи обычно становятся более насыщенными и стабильными по калорийности. Это помогает легче соблюдать дефицит энергии и снижает вероятность случайных перееданий.

Следить за скрытым дефицитом белка

Зная примерное содержание белка в продуктах, легче собрать дневную норму без подсчета калорий.
Зная примерное содержание белка в продуктах, легче собрать дневную норму без подсчета калорий.Источник: Freepik

Недостаток белка часто возникает незаметно: рацион выглядит разнообразным, но большая часть еды состоит из углеводов и перекусов. Чтобы понять, хватает ли белка, полезно ориентироваться на примерные цифры. При снижении веса обычно рекомендуют около 1,2−1,6 грамма белка на килограмм массы тела в день. Например, при весе 70 кг это примерно 85−110 граммов белка в сутки.

Проще всего собирать норму, если понимать, сколько белка содержится в привычных продуктах:

  • куриная грудка (100 г) — около 22−25 г белка;
  • рыба (100 г) — примерно 18−22 г;
  • яйца (1 шт.) — около 6 г;
  • творог (100 г) — примерно 14−18 г;
  • греческий йогурт (150 г) — около 12−15 г;
  • сыр (30 г) — примерно 6−8 г;
  • чечевица или фасоль (100 г в готовом виде) — около 8−10 г;
  • тофу (100 г) — примерно 10−13 г.

Чтобы добрать дневную норму, нужно распределять белок по приемам пищи. Например: омлет из двух яиц и йогурт на завтрак — около 25 г белка, порция курицы или рыбы с гарниром на обед — еще примерно 25−30 г, творог или сыр в перекус — около 15 г, белковый ужин с мясом, рыбой или бобовыми — еще 25−30 г. Такой подход помогает набрать нужное количество белка без сложных расчетов и строгих ограничений.