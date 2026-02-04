5 простых способов добрать белка и худеть без голодовок и срывов

Во время похудения многие стараются просто есть меньше, но редко задумываются о составе рациона. В результате завтрак получается слишком легким, перекусы — случайными, а вечером появляется сильный голод. Белок помогает выстроить питание так, чтобы сытость держалась дольше, а лишние килограммы быстрее уходили. Разберемся, сколько белка обычно нужно при снижении веса и какие простые привычки помогают добирать его без строгих диет и постоянного подсчета калорий.