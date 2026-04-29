Почему растет живот после 40 лет: 3 простых упражнения, которые это исправят

Многие пытаются убрать живот обычными скручиваниями, но это редко помогает. Жир не уходит точечно, а после 40 телу особенно важны упражнения, которые включают не только пресс, но и ягодицы, спину, глубокие мышцы живота. Такой подход помогает укрепить корпус, улучшить осанку и сделать живот более подтянутым.
Почему обычные скручивания бесполезны
Скручивания нагружают в основном прямую мышцу живота — ту самую, благодаря которой появляются «кубики». Но жир уходит не локально, а по всему телу, и для этого нужна общая нагрузка и расход энергии, а не изолированное упражнение.
Поэтому даже если пресс «горит» во время скручиваний, это не значит, что уменьшается именно живот. Калорий расходуется немного, а глубокие мышцы кора, которые отвечают за тонус живота, почти не включаются.
После 40 это становится особенно заметно. Снижается мышечная масса, меняется гормональный фон, и тело хуже реагирует на точечные упражнения. В результате скручивания дают нагрузку, но не дают того визуального эффекта, на который люди рассчитывают.
Планка с удержанием — укрепляет кор
Планка включает не только пресс, но и глубокие мышцы кора, которые отвечают за тонус живота и положение корпуса. В отличие от скручиваний, здесь работает сразу несколько зон: пресс, спина, плечи и ягодицы. Это дает более равномерную нагрузку и лучше влияет на общий тонус.
Выполнять планку важно правильно: тело должно быть в одной линии, без прогиба в пояснице. Начать можно с 20−30 секунд и постепенно увеличивать время до 40−60 секунд, делая 3−4 подхода. Регулярное выполнение помогает укрепить кор и уменьшить выпирающий живот за счет лучшей стабилизации корпуса.
Ягодичный мост — выравнивает корпус
Ягодичный мост включает не только на ягодицы, но и на заднюю поверхность бедра и мышцы корпуса. За счет этого снижается лишняя нагрузка на поясницу, а живот со временем выглядит более подтянутым.
После 40 лет часто усиливается наклон таза вперед, из-за чего живот начинает выпирать даже без лишней жировой прослойки. Ягодичный мост помогает это компенсировать: включает ягодицы и выравнивает положение тела.
Выполнять упражнение нужно медленно и с контролем. Поднимать таз вверх до прямой линии от колен до плеч, задерживаться в верхней точке на 2−3 секунды и опускаться. Оптимально: 12−15 повторений по 3−4 подхода.
«Мертвый жук» — включает глубокие мышцы живота
Это упражнение выполняется лежа на спине и выглядит простым, но на самом деле хорошо нагружает глубокие мышцы живота. За счет этого корпус становится более стабильным, а живот со временем выглядит более подтянутым.
Главный плюс — отсутствие нагрузки на шею и поясницу. В отличие от классического пресса, здесь не нужно тянуться вперед или скручиваться, поэтому упражнение подходит даже при слабой спине.
Выполняется так: лежа на спине, руки и ноги подняты вверх. Поочередно опускается противоположная рука и нога, при этом поясница остается прижатой к полу. Движение должно быть медленным и контролируемым. Достаточно 10−12 повторений на каждую сторону по 3−4 подхода. Регулярное выполнение помогает укрепить глубокие мышцы и улучшить контроль над корпусом.