Что будет с телом, если каждый день делать планку всего по 30 секунд

В современном ритме жизни, когда каждая минута на счету, найти время на полноценную тренировку — настоящая роскошь. При этом хорошо выглядеть и поддерживать тело в форме хочется всем. Вот почему планка — идеальный вариант. Это упражнение не требует оборудования, специального пространства или подготовки. Достаточно только вашего желания и 30 секунд в день. Мы собрали пять веских причин, почему вы должны включить планку в свой ежедневный ритуал.