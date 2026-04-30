10 минут в день для стройного силуэта: упражнения на основные группы мышц

Тело может стать более подтянутым без жестких тренировок и сильного похудения. Когда мышцы корпуса и спины начинают держать нагрузку, меняется осанка: плечи расправляются, живот меньше выпадает вперед, силуэт становится аккуратнее. Короткие тренировки как раз дают этот эффект — они не перегружают, но постепенно включают нужные мышцы. За счет этого уже через пару недель тело выглядит более стройным.
Планка — база для подтянутого корпуса
Планка нагружает мышцы живота и спины, которые удерживают положение тела. Если они слабые, живот быстрее расслабляется, а поясница начинает «проваливаться». При регулярной нагрузке корпус держится ровнее, и это сразу видно по силуэту.
Упражнение выполнять довольно просто: упор на предплечья или ладони, тело вытянуто в одну линию. Важно не прогибаться в пояснице и не поднимать таз слишком высоко. Начать можно с 20−30 секунд и постепенно довести до 40 секунд, 2−3 подхода.
Чтобы было сложнее, можно по очереди отрывать ноги или руки, либо добавить боковую планку — она нагружает боковые мышцы живота. Если тяжело, допустимо опустить колени на пол и держать положение так.
Перед комплексом достаточно короткой разминки на 2−3 минуты: покрутить плечи, сделать наклоны, немного разогреть тело. Упражнения из нашего комплекса можно выполнять по кругу: планка, приседания, мост, спина, 2−3 круга с коротким отдыхом.
Приседания — база для нижней части тела
Приседания включают крупные мышцы ног и ягодиц, поэтому дают заметную нагрузку даже за короткое время. За счет этого улучшается общий тонус, а линия бедер и ягодиц выглядит более подтянутой.
Техника простая, но на нее стоит обратить внимание. Стопы на ширине плеч, движение уходит назад, как будто нужно сесть на стул. Колени идут по направлению носков, спина остается ровной без сильного наклона вперед. Опускаться лучше до уровня, где сохраняется контроль — не глубже любой ценой.
Рабочий вариант для короткого комплекса — 12−15 повторений, 2−3 подхода. Чтобы усилить нагрузку, можно замедлить опускание или задержаться в нижней точке на пару секунд. Если хочется добавить динамики — подойдут приседания с легким прыжком.
Ягодичный мост — акцент на форме и поддержке поясницы
Это упражнение нагружает ягодицы без давления на колени и спину, поэтому его удобно делать каждый день. Когда ягодицы включаются в работу, таз удерживается в нейтральном положении, и поясница меньше перегружается — это влияет и на ощущение в теле, и на внешний вид.
Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу ближе к тазу. Подъем идет за счет ягодиц: таз поднимается вверх, корпус образует прямую линию от колен до плеч. В верхней точке лучше задержаться на 2−3 секунды и только потом опуститься.
Достаточно 12−15 повторений, 2−3 подхода. Чтобы усилить нагрузку, можно делать мост на одной ноге или добавить паузу в каждой повторении. Если чувствуется напряжение в пояснице, стоит уменьшить амплитуду и сильнее включить ягодицы.
Упражнения на спину
Если мышцы спины слабые, плечи начинают уходить вперед, корпус «складывается», и силуэт выглядит тяжелее даже при нормальном весе.
В этом случае подойдут простые упражнения вроде «лодочки»: нужно принять положение лежа на животе, руки и ноги слегка поднимаются от пола, шея остается нейтральной. Важно не закидывать голову и не делать резких движений — лучше небольшая амплитуда, но с контролем. Держать положение можно 10−20 секунд, 2−3 подхода.
Еще вариант — сводить лопатки стоя или лежа, удерживая напряжение 5−10 секунд. Это помогает «включить» верх спины и выпрямить осанку.