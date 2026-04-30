5 упражнений, которые помогают убрать бока без зала

Для выполнения упражнения лягте на бок, опираясь на предплечье. Локоть строго под плечом, ноги прямые и вытянуты, стопы вместе. Поднимите таз вверх, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пяток. Свободную руку можно поставить на пояс или вытянуть вверх. Из этого положения медленно опустите таз вниз, почти касаясь пола, но не ложась на него. Затем вернитесь в исходное положение. Делайте 3 подхода по 12−15 опусканий на каждую сторону.