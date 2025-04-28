Как убрать бока: 5 эффективных упражнений

«Да, убрать жир с боков действительно непросто. Эта зона относится к так называемым “жировым ловушкам” — местам, где организм охотно накапливает жир, но не спешит с ним расставаться. У женщин жир чаще скапливается внизу живота, на бедрах и боках — это связано с гормональным фоном и природной функцией защиты репродуктивной системы. У мужчин же лишнее чаще уходит в живот и боковые участки, особенно при малоподвижном образе жизни и повышенном уровне стресса».