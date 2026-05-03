5 секретов долголетия, которые помогут вам дожить до 100 лет

Долголетие — это не генетическая лотерея, в которую можно только выиграть или проиграть. Ученые выделяют пять «голубых зон» — регионов, где люди живут дольше и остаются активными до глубокой старости: японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческий остров Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и община адвентистов в Калифорнии. Их секрет в ежедневных привычках, которые можно перенять в любом возрасте.