Как не поправиться на даче: 5 простых правил без лишних ограничений

На даче легко съесть больше, чем планировалось: шашлык, перекусы, чай с десертом. Чтобы не чувствовать тяжесть уже через пару дней, достаточно немного поменять привычки.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

На дача быстро сбивается привычный режим дня: завтрак растягивается, перекусы идут один за другим, а основное время проходит за столом. В итоге ощущение тяжести появляется уже через пару дней, а за ним — лишние килограммы. Обычно дело не в одном шашлыке, а в том, как выстроен весь день — и это довольно просто скорректировать, чтобы отдыхать без последствий для фигуры.

Как есть шашлык и не переедать

Тяжесть после шашлыка чаще связана с добавками, а не с самим мясом.Источник: Freepik

Сам шашлык редко становится проблемой. Обычно перегруз дает сочетание: жирное мясо, белый хлеб, майонезные соусы и большие порции. В итоге за один прием получается слишком плотный прием пищи, после которого появляется тяжесть.

Поэтому стоит брать курицу, индейку или более постные куски говядины, добавлять к мясу овощи — свежие или на гриле, и не делать хлеб обязательной частью тарелки. Соусы лучше оставлять как добавку, контролировать их количество.

Не засиживаться за столом

Долгие посиделки увеличивают общее количество еды за день.Источник: Freepik

На даче прием пищи часто растягивается: сначала основное блюдо, потом чай, затем еще что-то «на пробу». За несколько часов калорий набирается больше, чем за обычный обед или ужин.

Поэтому после еды лучше сразу вставать из-за стола и переключаться на другие дела. Пройтись по участку, помочь с готовкой, заняться чем-то на свежем воздухе — любая активность поможет. В таком случае еда не растягивается на полдня, и контролировать количество становится проще.

Не оставаться на месте после еды

Активность после еды помогает не набирать лишнее.Источник: Freepik

Самый частый сценарий на даче — остаться лежать или сидеть после плотного приема пищи. В таком случае расход энергии минимальный, и даже обычный прием пищи дает тяжесть.

Поэтому после еды не стоит оставаться на месте, лучше сразу выйти из дома: пройтись по участку, сходить в магазин или до соседей, заняться простыми делами — полить грядки, разобрать что-то в сарае, пройтись до реки или леса. Подходят любые действия, где есть движение, а не сидение.

Не есть «за компанию» весь день

Перекусы между делом дают больше лишних калорий, чем основные приемы пищи.Источник: Freepik

На даче еда часто лежит на столе весь день: нарезка, печенье, ягоды, что-то к чаю. В итоге человек ест понемногу, но постоянно — и это незаметно увеличивает общий объем.

Здесь важно не сам факт перекуса, а его частота. Когда еда все время перед глазами, рука тянется к ней автоматически. Проще убрать лишние «триггеры»: не держать еду на виду, не доедать за кем-то и не брать что-то просто потому, что все едят. Если появляется голод, лучше съесть нормальную порцию, а не перекусывать каждые полчаса.

Не переносить основной прием пищи на вечер

Плотный ужин чаще всего дает тяжесть.Источник: Freepik

На даче часто получается так: днем есть некогда из-за дел, а вечером устраивается грандиозный ужин с шашлыками и жирной пищей. В итоге основной объем еды смещается на вечер, когда активность уже снижается.

Лучше распределить еду иначе. Сделать нормальный обед: не «перекус на ходу», а полноценный прием пищи с белком и гарниром. Это может быть тот же шашлык, но в первой половине дня, с овощами и без лишних добавок. Тогда к вечеру не будет сильного голода. Ужин в таком случае можно оставить более легким: овощи, рыба, что-то без тяжелых соусов и больших порций. Это помогает избежать тяжести перед сном.