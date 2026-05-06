Как сделать ноги стройными и подтянутыми: 5 упражнений без инвентаря

Даже простые упражнения могут заметно подтянуть ноги. Рассказываем про самые эффективные движения, которые помогут стать стройнее.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Стройность ног зависит не только от веса, но и от тонуса мышц, отеков и того, как распределяется нагрузка в течение дня. Если мышцы не работают, а движений мало, то силуэт выглядит заметно тяжелее. Простые упражнения помогают включить нужные мышцы, улучшить циркуляцию и сделать ноги стройнее.

Медленные приседания с контролем

Медленный темп позволяет нагрузить мышцы и подтянуть линию бедер и ягодиц.Источник: Getty Images For Unsplash+

Это упражнение влияет на форму ног за счет работы с мышцами бедер и ягодиц. Включается передняя поверхность бедра, задняя поверхность и ягодицы — именно они формируют силуэт. Когда они в тонусе, ноги выглядят более подтянутыми, а линия бедер становится более аккуратной.

Как выполнять:

  1. Поставить ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуть.
  2. Опускаться медленно, на 3−4 счета, как будто садясь на стул.
  3. Держать спину ровно, без наклона вперед.
  4. Следить, чтобы колени не уходили внутрь.
  5. Внизу задержаться на 1−2 секунды и спокойно подняться.

Делать упражнение стоит по 10−15 повторений в 2−3 подходах, 3−4 раза в неделю. Такой темп дает нагрузку без перегруза, и за счет этого мышцы быстрее приходят в тонус.

Выпады назад

Медленный темп позволяет нагрузить мышцы и подтянуть линию бедер и ягодиц. Источник: Freepik

Это движение помогает подтянуть зону, которая сильнее всего влияет на силуэт — ягодицы и заднюю поверхность бедра. За счет этого линия ног становится более вытянутой, а переход от бедра к ягодице выглядит аккуратнее. В отличие от выпадов вперед, здесь меньше давления на колени, поэтому упражнение не доставляет дискомфорта.

Как выполнять:

  1. Встать прямо, ноги на ширине таза.
  2. Сделать шаг назад одной ногой.
  3. Слегка наклонить корпус вперед.
  4. Опуститься до угла около 90 градусов в передней ноге.
  5. Вернуться в исходное положение и сменить ногу.

Делать упражнение стоит по 8−12 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода. Выпады лучше выполнять медленно, без рывков, чтобы нагрузка шла именно в мышцы, а не в суставы.

Подъемы на носки

Икры формируют нижнюю линию ног и влияют на общий силуэт.Источник: Freepik

Это упражнение нагружает икроножные мышцы — они отвечают за форму нижней части ног. Когда они слабые, голень выглядит более мягкой и менее выраженной.

Как выполнять:

  1. Встать прямо, ноги на ширине таза.
  2. Подняться на носки максимально высоко.
  3. Задержаться в верхней точке на 1−2 секунды.
  4. Медленно опуститься обратно.
  5. Держать корпус ровно, не заваливаться вперед.

Делать упражнение стоит по 15−20 повторений в 2−3 подходах. Если становится легко, можно выполнять на одной ноге или добавить опору на ступеньку, чтобы увеличить амплитуду.

Махи ногами в сторону

Упражнение укрепляет среднюю ягодичную мышцу, которая отвечает за форму боковой линии бедра. Источник: Freepik

Это упражнение нагружает среднюю ягодичную мышцу и внешнюю часть бедра. Рассказываем, как выполнять:

  1. Встать прямо, можно держаться за опору.
  2. Отвести ногу в сторону, не разворачивая корпус.
  3. Поднимать ногу до комфортной высоты без рывков.
  4. Медленно вернуть в исходное положение.
  5. Следить, чтобы движение шло за счет бедра, а не корпуса.

Делать упражнение стоит по 12−15 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода. Важно выполнять его медленно и с контролем — тогда нагрузка идет в нужные мышцы.

Планка с подъемом ног

Упражнение укрепляет ягодицы и корпус.Источник: Freepik

Это упражнение одновременно включает ягодицы, заднюю поверхность бедра и мышцы корпуса. За счет этого нагрузка распределяется не только на ноги, но и на центр тела. В итоге улучшается осанка, уменьшается прогиб в пояснице.

Как выполнять:

  1. Встать в планку на прямых руках или на предплечьях.
  2. Выстроить тело в одну линию: без прогиба в пояснице и подъема таза.
  3. Медленно поднять одну ногу на 10−15 см.
  4. Задержаться на 1−2 секунды.
  5. Опустить и сменить ногу.

Делать упражнение стоит по 8−12 подъемов на каждую ногу, 2−3 подхода. Важно держать корпус стабильно: если появляется прогиб или раскачка, лучше уменьшить высоту подъема.