Правила безопасности в бассейне: чем там можно заразиться и как этого избежать

Постоянный контакт с водой, которую посещают десятки людей каждый день, несет определенные риски. Даже при регулярной обработке воды полностью исключить вероятность заражения нельзя. Особенно если посетители пренебрегают правилами личной гигиены. В этой статье разберем пять основных групп заболеваний, которыми можно заразиться в бассейне, и конкретные способы защиты от каждой из них.
Грибковые инфекции: микоз стоп и онихомикоз
Самая распространенная опасность в бассейне — грибок. Им можно заразиться не в воде, а на полу в душевой, раздевалке или у бортика. Влажная и теплая среда — идеальное место для размножения грибковых спор, и даже хлорированная вода не всегда эффективно справляется с ними.
Заболевание проявляется зудом и покраснением кожи между пальцами ног, шелушением, изменением цвета и утолщением ногтевой пластины. Без лечения грибок не проходит сам. Чтобы защитить себя, никогда не ходите босиком по территории бассейна — используйте резиновые шлепанцы от раздевалки до кромки воды. После плавания тщательно высушивайте ноги, особенно межпальцевые промежутки, и по возможности обрабатывайте стопы противогрибковым средством. Также важно пользоваться только своим полотенцем и не давать его другим.
Кишечные инфекции: ротавирус, гепатит А, лямблиоз
Заболеть кишечной инфекцией в бассейне можно, если случайно заглотить воду. Особенно это касается детей, которые часто делают это непреднамеренно. В воде могут выживать возбудители дизентерии, кампилобактериоза, эшерихиоза, а также вирус гепатита А и лямблии.
Симптомы обычно включают боли в животе, тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры. Чтобы избежать заражения, никогда не глотайте воду в бассейне и обязательно объясните это детям. Не посещайте бассейн при любых признаках кишечного расстройства — вы можете заразить других. А перед входом в воду всегда принимайте душ с мылом: это снижает количество микробов на вашем теле.
Кожные инфекции: контагиозный моллюск и вирус папилломы человека
Вирусные заболевания, такие как контагиозный моллюск и вирус папилломы человека, передаются контактным путем — через прикосновения к зараженным поверхностям: поручням, бортикам, скамейкам в раздевалке.
На коже появляются небольшие узелки или бородавки. Контагиозный моллюск часто проходит сам через несколько месяцев, но доставляет эстетический дискомфорт. А вот бородавки могут разрастаться и требовать лечения. Чтобы защитить себя, не садитесь голым телом на скамейки в раздевалке и у бассейна — подстилайте свое полотенце. Не ходите босиком: резиновая обувь защищает не только от грибка, но и от вирусов. А если у вас есть царапины, порезы или ссадины, откажитесь от посещения бассейна до их полного заживления.
Конъюнктивит и наружный отит
Воспаление глаз и ушей — частые спутники любителей бассейнов. Хлорированная вода раздражает слизистые, а попав в ухо, может вызвать воспаление наружного слухового прохода. Кроме того, в воде могут находиться возбудители инфекционного конъюнктивита.
Симптомы включают покраснение и зуд глаз, слезотечение, боль в ухе и выделения. Чтобы этого избежать, используйте специальные очки для плавания — они защищают глаза от попадания воды. После плавания обязательно принимайте душ и промывайте глаза чистой водой. А уши после бассейна нужно тщательно просушивать — можно использовать специальные ушные капли для профилактики отита.
Легионеллез: опасная бактериальная инфекция
Легионеллез — одно из самых серьезных заболеваний, которое можно подхватить в бассейне. Оно передается не через воду, а через воздух — при вдыхании мельчайших капель аэрозоля из систем вентиляции, кондиционирования или гидромассажных установок.
Проявляется заболевание высокой температурой, сухим кашлем, одышкой и головной болью. В тяжелых случаях может развиться пневмония. Чтобы снизить риск, выбирайте бассейны с хорошей вентиляцией и регулярным обслуживанием систем кондиционирования. Обращайте внимание на запах и качество воздуха в помещении — стойкий затхлый запах должен стать поводом задуматься. А при первых признаках респираторного заболевания после посещения бассейна обязательно обратитесь к врачу.
Бассейн — отличный способ укрепить здоровье, но только при условии соблюдения правил безопасности. Помните, что ваше здоровье на 90 процентов зависит от вашего собственного поведения. Соблюдайте эти несложные правила — и плавание будет приносить только пользу и удовольствие.