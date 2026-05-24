Правила безопасности в бассейне: чем там можно заразиться и как этого избежать

На коже появляются небольшие узелки или бородавки. Контагиозный моллюск часто проходит сам через несколько месяцев, но доставляет эстетический дискомфорт. А вот бородавки могут разрастаться и требовать лечения. Чтобы защитить себя, не садитесь голым телом на скамейки в раздевалке и у бассейна — подстилайте свое полотенце. Не ходите босиком: резиновая обувь защищает не только от грибка, но и от вирусов. А если у вас есть царапины, порезы или ссадины, откажитесь от посещения бассейна до их полного заживления.