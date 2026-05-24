Правила безопасности в бассейне: чем там можно заразиться и как этого избежать

Бассейн — это и польза для здоровья, и источник потенциальной опасности. Влажная теплая среда идеально подходит для размножения грибков и вирусов. Но есть простые правила, чтобы себя защитить.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Постоянный контакт с водой, которую посещают десятки людей каждый день, несет определенные риски. Даже при регулярной обработке воды полностью исключить вероятность заражения нельзя. Особенно если посетители пренебрегают правилами личной гигиены. В этой статье разберем пять основных групп заболеваний, которыми можно заразиться в бассейне, и конкретные способы защиты от каждой из них.

Грибковые инфекции: микоз стоп и онихомикоз

Грибок — самая распространенная инфекция, которую подхватывают в бассейне.Источник: Freepik

Самая распространенная опасность в бассейне — грибок. Им можно заразиться не в воде, а на полу в душевой, раздевалке или у бортика. Влажная и теплая среда — идеальное место для размножения грибковых спор, и даже хлорированная вода не всегда эффективно справляется с ними.

Заболевание проявляется зудом и покраснением кожи между пальцами ног, шелушением, изменением цвета и утолщением ногтевой пластины. Без лечения грибок не проходит сам. Чтобы защитить себя, никогда не ходите босиком по территории бассейна — используйте резиновые шлепанцы от раздевалки до кромки воды. После плавания тщательно высушивайте ноги, особенно межпальцевые промежутки, и по возможности обрабатывайте стопы противогрибковым средством. Также важно пользоваться только своим полотенцем и не давать его другим.

Кишечные инфекции: ротавирус, гепатит А, лямблиоз

Случайно заглоченная вода может привести к кишечной инфекции. Источник: Freepik

Заболеть кишечной инфекцией в бассейне можно, если случайно заглотить воду. Особенно это касается детей, которые часто делают это непреднамеренно. В воде могут выживать возбудители дизентерии, кампилобактериоза, эшерихиоза, а также вирус гепатита А и лямблии.

Симптомы обычно включают боли в животе, тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры. Чтобы избежать заражения, никогда не глотайте воду в бассейне и обязательно объясните это детям. Не посещайте бассейн при любых признаках кишечного расстройства — вы можете заразить других. А перед входом в воду всегда принимайте душ с мылом: это снижает количество микробов на вашем теле.

Кожные инфекции: контагиозный моллюск и вирус папилломы человека

Вирусы передаются через поручни, бортики и скамейки в раздевалке. Источник: Freepik

Вирусные заболевания, такие как контагиозный моллюск и вирус папилломы человека, передаются контактным путем — через прикосновения к зараженным поверхностям: поручням, бортикам, скамейкам в раздевалке.

На коже появляются небольшие узелки или бородавки. Контагиозный моллюск часто проходит сам через несколько месяцев, но доставляет эстетический дискомфорт. А вот бородавки могут разрастаться и требовать лечения. Чтобы защитить себя, не садитесь голым телом на скамейки в раздевалке и у бассейна — подстилайте свое полотенце. Не ходите босиком: резиновая обувь защищает не только от грибка, но и от вирусов. А если у вас есть царапины, порезы или ссадины, откажитесь от посещения бассейна до их полного заживления.

Конъюнктивит и наружный отит

Защитить глаза помогут специальные очки для плавания. Источник: Freepik

Воспаление глаз и ушей — частые спутники любителей бассейнов. Хлорированная вода раздражает слизистые, а попав в ухо, может вызвать воспаление наружного слухового прохода. Кроме того, в воде могут находиться возбудители инфекционного конъюнктивита.

Симптомы включают покраснение и зуд глаз, слезотечение, боль в ухе и выделения. Чтобы этого избежать, используйте специальные очки для плавания — они защищают глаза от попадания воды. После плавания обязательно принимайте душ и промывайте глаза чистой водой. А уши после бассейна нужно тщательно просушивать — можно использовать специальные ушные капли для профилактики отита.

Легионеллез: опасная бактериальная инфекция

Легионеллез передается через воздух — при вдыхании мельчайших капель из систем вентиляции. Источник: Freepik

Легионеллез — одно из самых серьезных заболеваний, которое можно подхватить в бассейне. Оно передается не через воду, а через воздух — при вдыхании мельчайших капель аэрозоля из систем вентиляции, кондиционирования или гидромассажных установок.

Проявляется заболевание высокой температурой, сухим кашлем, одышкой и головной болью. В тяжелых случаях может развиться пневмония. Чтобы снизить риск, выбирайте бассейны с хорошей вентиляцией и регулярным обслуживанием систем кондиционирования. Обращайте внимание на запах и качество воздуха в помещении — стойкий затхлый запах должен стать поводом задуматься. А при первых признаках респираторного заболевания после посещения бассейна обязательно обратитесь к врачу.

Бассейн — отличный способ укрепить здоровье, но только при условии соблюдения правил безопасности. Помните, что ваше здоровье на 90 процентов зависит от вашего собственного поведения. Соблюдайте эти несложные правила — и плавание будет приносить только пользу и удовольствие.