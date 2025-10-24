Полезно ли ходить босиком: польза и вред ходьбы без обуви дома и на улице

Иногда желание пройтись по полу без носков и тапочек — не просто способ расслабиться, а возможность почувствовать тело и опору. По наблюдениям врачей, ходить босиком полезно и дома, и на природе: короткие прогулки без обуви помогают укрепить мышцы стоп и улучшить баланс. В статье разбираемся, когда такая практика действительно идет на пользу, а когда может навредить.