Жим гантелей стоя: как правильно нагрузить плечи

Жим гантелей стоя используют для развития верхней части тела. В отличие от штанги, гантели позволяют рукам двигаться свободнее и подобрать более комфортное положение кистей и локтей. Ниже — в чем польза этого упражнения, какие мышцы получают основную нагрузку и как правильно жать вес, чтобы не перегружать плечи и поясницу.