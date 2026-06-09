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Жим гантелей стоя: как правильно нагрузить плечи

Если хотите сделать плечи шире и сильнее, включите жим гантелей стоя в программу тренировок.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет жим гантелей стоя
Жим гантелей стоя позволяет рукам двигаться свободнее, чем при жиме штангиИсточник: Freepik

Жим гантелей стоя используют для развития верхней части тела. В отличие от штанги, гантели позволяют рукам двигаться свободнее и подобрать более комфортное положение кистей и локтей. Ниже — в чем польза этого упражнения, какие мышцы получают основную нагрузку и как правильно жать вес, чтобы не перегружать плечи и поясницу.

Кратко по сути:

  • жим гантелей стоя прорабатывает дельтовидные мышцы;
  • упражнение также включает трицепс и мышцы кора;
  • гантели позволяют подобрать анатомически комфортный угол для локтей и кистей;
  • движение обычно выполняется в большей амплитуде, чем со штангой;
  • начинать стоит с умеренного веса для контроля баланса;
  • при болях в пояснице или плечах упражнение лучше отложить.

Какие мышцы работают при жиме гантелей стоя

Дельтовидные мышцы
Дельтовидные мышцыИсточник: Спорт Mail

Жим гантелей над головой стоя относится к многосуставным упражнениям. Основную нагрузку здесь получают дельтовидные мышцы, также активно работают трицепсы и мышцы-стабилизаторы.

Основные мышцы:

  • передняя и средняя дельты — отвечают за подъем гантелей вверх;
  • трицепсы — помогают выпрямлять руки в локтях;
  • верхняя часть трапеции — помогает стабилизировать лопатки при подъеме рук;
  • передняя зубчатая мышца — разворачивает лопатки вверх и удерживает их у грудной клетки;
  • мышцы кора — помогают удерживать корпус и стабилизируют позвоночник под весом гантелей.

Также часть нагрузки получают верх грудных мышц и ягодицы.

Техника выполнения жима гантелей стоя

Жим гантелей стоя с правильной техникой
Во время жима важно сохранять устойчивое положение корпуса, чтобы не перегружать поясницуИсточник: Freepik

Чтобы основная нагрузка приходилась на плечи, важно контролировать положение корпуса на протяжении всего подхода.

1. Встаньте прямо, стопы на ширине плеч. Возьмите гантели и поднимите их к плечам. Разверните ладони вперед (или под небольшим углом друг к другу), локти направьте вниз и слегка в стороны.

2. Напрягите пресс и ягодицы и упритесь стопами в пол.

3. На выдохе выжмите гантели вверх. Во время жима гантели движутся не строго по прямой: в верхней точке гантели должны оказаться над плечами, а не перед лицом.

4. Не выщелкивайте локти в верхней точке и сохраняйте контроль над весом.

5. На вдохе плавно опустите гантели в исходное положение. В нижней точке локти обычно находятся на уровне плеч или чуть ниже. Слишком глубокое опускание может перегружать плечевой сустав.

Как правильно делать жим гантелей стоя: общие советы

Чтобы упражнение сильнее нагружало дельты и оставалось безопасным, придерживайтесь основных правил:

  • Не прогибайтесь в пояснице при попытке выжать тяжелый вес. Если вы отклоняете корпус назад, значит, вес гантелей слишком велик.
  • Не стучите гантелями друг о друга в верхней точке — это снижает контроль над движением.
  • Не помогайте ногами. Если вам приходится подприседать, значит, взяли слишком большой вес.
  • Вес увеличивайте постепенно — до тех пор, пока соблюдаете технику упражнения.
  • Голову держите прямо, взгляд должен быть устремлен вперед. Не поднимайте голову, чтобы посмотреть на гантели в верхней точке.

При боли в плечах или проблемах со спиной перед упражнением лучше проконсультироваться со специалистом.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые обычно задают про жим гантелей стоя.

Каким хватом лучше держать гантели во время жима?

Классический вариант — держать гантели прямым хватом, когда ладони смотрят вперед. Однако многим людям удобнее слегка развернуть ладони друг к другу. Такое положение часто уменьшает дискомфорт в плечах и помогает снизить нагрузку на плечевой сустав.

В чем отличие от жима гантелей сидя?

В жиме стоя больше работают мышцы-стабилизаторы, так как здесь нет опоры на скамью.

Что лучше для плеч: жим штанги стоя или жим гантелей стоя?

Штанга позволяет взять больший рабочий вес. Однако гантели дают более естественную траекторию движения, сильнее включают мышцы-стабилизаторы и не позволяют сильной руке забирать нагрузку у слабой.

С какого веса гантелей стоит начать новичку?

Начните с минимального веса, чтобы освоить технику движения. Новичкам часто подходят гантели по 5−7 кг для мужчин и по 2−3 кг для женщин.

Можно ли делать жим гантели стоя одной рукой?

Да, этот вариант тоже можно использовать. При жиме одной рукой мышцы кора и плечевого пояса работают активнее, потому что телу приходится стабилизировать корпус под нагрузкой.