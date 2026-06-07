Как Валерия сохраняет фигуру после 50: ее главные правила

Валерия известна своим трепетным отношением к здоровью и внешнему виду. При этом она не скрывает: красота и стройность — это ежедневная работа над собой, борьба с собственной ленью. В нашей статье — три составляющих ее успеха, которые помогают певице выглядеть великолепно в любом возрасте.
Дробное питание без жестких запретов
Главный принцип питания Валерии — это система. Певица придерживается дробного режима: ест 5−6 раз в день маленькими порциями, а по вечерам старается не ужинать вовсе. При этом она не считает себя малоежкой и не ограничивается крошечными порциями — просто следит за сочетанием продуктов.
В основе рациона Валерии — крупы, овощи и фрукты. Во время одного приема пищи она не смешивает белки и углеводы, а рыбу и мясо позволяет себе только в обед. При этом, по словам певицы, у нее нет ни одного пищевого табу — если она съест на ночь кусок торта, то не будет испытывать угрызений совести.
Из рациона Валерия исключает жареное, копченое, сладкое, мучное и сливочное масло. Также певица не употребляет алкоголь, кофе и газированные напитки. Раз в неделю звезда устраивает разгрузочный день на кефире, а также соблюдает православные посты. При этом сама артистка подчеркивает: чтобы быть в форме, нужно просто контролировать питание, а не искать волшебные методы.
Ежедневные тренировки и йога
Второй основой стройности Валерии является ежедневная физическая активность. Певица тренируется каждый день, совмещая разные виды нагрузок: силовые упражнения, функциональный тренинг и йогу.
Как строится тренировочный режим певицы:
- Каждый день она начинает с пробежки.
- Занимается силовыми и функциональными нагрузками.
- Практикует йогу, которую освоила самостоятельно по видеокурсам.
- Использует тренажер-виброплатформу для укрепления мышц.
Даже на гастролях Валерия не бросает тренировки. Перед поездкой она заранее узнает, есть ли в отеле спортзал, а если его нет — выбирает другую гостиницу. В случае крайней необходимости может позаниматься даже в самолете.
Косметология и уход за кожей
В уходе за кожей Валерия сочетает домашние процедуры, салонные методики и регулярные тренировки. Певица уверена: главное в уходе — это очищение. Для лица она делает маски из сметаны, а для умывания использует кубики льда из настоя ромашки. На кожу вокруг глаз перед сном наносит миндальное или оливковое масло на 20 минут. При этом Валерия не отрицает и профессиональную косметологию. К аппаратным процедурам она пришла только после 45 лет.
Главным секретом своей осанки и подтянутого овала лица Валерия считает спорт. Вместо массажа и аппаратных процедур она идет в спортзал. Сейчас она также пробует новые методики: аппарат Эндосфера для борьбы с дряблостью кожи и целлюлитом, а также магнитную стимуляцию ТЕСЛА для укрепления отдельных групп мышц.
Ежедневные тренировки и никаких жестких диет — таков рецепт стройности певицы Валерии. Она не верит в чудодейственные методики и панацеи, а делает ставку на системный подход: дробное питание, ежедневную физическую активность и грамотный уход за кожей. Именно эти составляющие помогают ей сохранять вес в 55 килограммов и стройную фигуру даже после 50 лет.