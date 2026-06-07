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Как Валерия сохраняет фигуру после 50: ее главные правила

Певица Валерия в свои 58 лет продолжает удивлять поклонников своей стройной фигурой. Ее вес практически не менялся с 18 лет и в отличие от многих коллег, певица не сидит на жестких диетах.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Валерия известна своим трепетным отношением к здоровью и внешнему виду. При этом она не скрывает: красота и стройность — это ежедневная работа над собой, борьба с собственной ленью. В нашей статье — три составляющих ее успеха, которые помогают певице выглядеть великолепно в любом возрасте.

Дробное питание без жестких запретов

Валерия предпочитает дробное питание небольшими порциями и не смешивает белки с углеводами за один прием пищи.
Валерия предпочитает дробное питание небольшими порциями и не смешивает белки с углеводами за один прием пищи.Источник: Соцсети

Главный принцип питания Валерии — это система. Певица придерживается дробного режима: ест 5−6 раз в день маленькими порциями, а по вечерам старается не ужинать вовсе. При этом она не считает себя малоежкой и не ограничивается крошечными порциями — просто следит за сочетанием продуктов.

В основе рациона Валерии — крупы, овощи и фрукты. Во время одного приема пищи она не смешивает белки и углеводы, а рыбу и мясо позволяет себе только в обед. При этом, по словам певицы, у нее нет ни одного пищевого табу — если она съест на ночь кусок торта, то не будет испытывать угрызений совести.

Из рациона Валерия исключает жареное, копченое, сладкое, мучное и сливочное масло. Также певица не употребляет алкоголь, кофе и газированные напитки. Раз в неделю звезда устраивает разгрузочный день на кефире, а также соблюдает православные посты. При этом сама артистка подчеркивает: чтобы быть в форме, нужно просто контролировать питание, а не искать волшебные методы.

Ежедневные тренировки и йога

Валерия тренируется каждый день, совмещая йогу с силовыми и функциональными нагрузками.
Валерия тренируется каждый день, совмещая йогу с силовыми и функциональными нагрузками.Источник: Соцсети

Второй основой стройности Валерии является ежедневная физическая активность. Певица тренируется каждый день, совмещая разные виды нагрузок: силовые упражнения, функциональный тренинг и йогу.

Как строится тренировочный режим певицы:

  • Каждый день она начинает с пробежки.
  • Занимается силовыми и функциональными нагрузками.
  • Практикует йогу, которую освоила самостоятельно по видеокурсам.
  • Использует тренажер-виброплатформу для укрепления мышц.

Даже на гастролях Валерия не бросает тренировки. Перед поездкой она заранее узнает, есть ли в отеле спортзал, а если его нет — выбирает другую гостиницу. В случае крайней необходимости может позаниматься даже в самолете.

Косметология и уход за кожей

Валерия доверяет уход за своей кожей профессиональному косметологу.
Валерия доверяет уход за своей кожей профессиональному косметологу. Источник: Соцсети

В уходе за кожей Валерия сочетает домашние процедуры, салонные методики и регулярные тренировки. Певица уверена: главное в уходе — это очищение. Для лица она делает маски из сметаны, а для умывания использует кубики льда из настоя ромашки. На кожу вокруг глаз перед сном наносит миндальное или оливковое масло на 20 минут. При этом Валерия не отрицает и профессиональную косметологию. К аппаратным процедурам она пришла только после 45 лет.

Главным секретом своей осанки и подтянутого овала лица Валерия считает спорт. Вместо массажа и аппаратных процедур она идет в спортзал. Сейчас она также пробует новые методики: аппарат Эндосфера для борьбы с дряблостью кожи и целлюлитом, а также магнитную стимуляцию ТЕСЛА для укрепления отдельных групп мышц.

Ежедневные тренировки и никаких жестких диет — таков рецепт стройности певицы Валерии. Она не верит в чудодейственные методики и панацеи, а делает ставку на системный подход: дробное питание, ежедневную физическую активность и грамотный уход за кожей. Именно эти составляющие помогают ей сохранять вес в 55 килограммов и стройную фигуру даже после 50 лет.