Как Валерия сохраняет фигуру после 50: ее главные правила

В основе рациона Валерии — крупы, овощи и фрукты. Во время одного приема пищи она не смешивает белки и углеводы, а рыбу и мясо позволяет себе только в обед. При этом, по словам певицы, у нее нет ни одного пищевого табу — если она съест на ночь кусок торта, то не будет испытывать угрызений совести.