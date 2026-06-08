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5 летних завтраков, которые помогают контролировать аппетит и худеть

Чтобы живот уходил быстрее, начинать день лучше не с кофе и булочки. Правильный завтрак помогает дольше оставаться сытым и реже тянуться к перекусам в течение дня.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Живот чаще всего не уходит только за счет одного завтрака, но первый прием пищи действительно влияет на то, как человек питается в течение дня. Сладкая булочка или хлопья с сахаром быстро дают энергию, а потом также быстро провоцируют голод. Поэтому стоит выбирать блюда, где есть яйца, творог, греческий йогурт, рыба, цельнозерновой хлеб, овощи или ягоды. Такие продукты помогают дольше сохранять сытость, избегать резких скачков сахара в крови и быстрее худеть.

Овсяноблин с рыбой и свежими овощами

Овсяноблин с рыбой и овощами содержит белок, сложные углеводы и полезные жиры.
Овсяноблин с рыбой и овощами содержит белок, сложные углеводы и полезные жиры.Источник: Jocelyn Morales/CC0

Летом особенно хочется чего-то легкого, но при этом сытного. Овсяноблин с красной рыбой и свежими овощами хорошо справляется с этой задачей: после такого завтрака голод обычно не возвращается уже через час, как это часто бывает после сладкой выпечки или хлопьев.

Для основы достаточно смешать яйцо с двумя столовыми ложками овсяных хлопьев и приготовить блин на сухой сковороде. Внутрь можно добавить немного творожного сыра, ломтики огурца и слабосоленую красную рыбу или тунец. Получается блюдо, в котором есть и белок, и клетчатка, и сложные углеводы.

Греческий йогурт с ягодами и семенами чиа

Греческий йогурт с ягодами и чиа — легкий летний завтрак, который готовится за несколько минут.
Греческий йогурт с ягодами и чиа — легкий летний завтрак, который готовится за несколько минут.Источник: Freepik

Греческий йогурт с ягодами часто называют одним из самых удобных летних завтраков. Его не нужно готовить, а на сбор такого блюда уходит всего 5 минут. Для порции достаточно взять 200 граммов йогурта, добавить немного малины или черники, чайную ложку семян чиа и несколько измельченных орехов.

Главное преимущество такого завтрака — удачное сочетание белка и клетчатки. Йогурт делает блюдо более сытным, а ягоды и семена чиа помогают дольше поддерживать ощущение насыщения. При этом завтрак остается легким и хорошо подходит для жаркой погоды. Еще один плюс — сезонные ягоды. Летом они доступны, поэтому такой вариант легко включить в ежедневный рацион без сложных рецептов и дополнительных затрат.

Омлет со шпинатом и томатами

Омлет с овощами помогает сделать завтрак более сытным и разнообразным.
Омлет с овощами помогает сделать завтрак более сытным и разнообразным.Источник: Freepik

Яйца остаются одним из самых популярных продуктов для завтрака, особенно если речь идет о снижении веса. Они хорошо насыщают и легко сочетаются с сезонными овощами.

Для такого завтрака достаточно взбить два яйца, а затем приготовить омлет вместе с нарезанным помидором и горстью шпината. Овощи делают блюдо более сочным и добавляют вкуса. Получается полноценный завтрак, который выглядит внушительно на тарелке, хотя остается достаточно легким.

Творог с сезонными фруктами

Творог с фруктами содержит много белка.
Творог с фруктами содержит много белка.Источник: Freepik

Творог остается одним из самых популярных продуктов для завтрака у тех, кто хочет похудеть. Причина проста: он содержит много белка, который помогает дольше сохранять сытость и контролировать аппетит между приемами пищи.

Летом к творогу можно добавлять сезонные фрукты — персики, абрикосы или нектарины. Они придают сладость без большого количества сахара и делают завтрак более разнообразным. Для аромата можно использовать немного корицы вместо сладких сиропов или варенья.

Тост с авокадо, яйцом и зеленью

Тост с авокадо и яйцом помогает надолго сохранить чувство сытости и не требует сложного приготовления.
Тост с авокадо и яйцом помогает надолго сохранить чувство сытости и не требует сложного приготовления.Источник: Freepik

Популярность такого завтрака объясняется просто: в нем удачно сочетаются цельнозерновой хлеб, яйцо и авокадо — продукты, которые хорошо насыщают и помогают дольше обходиться без перекусов.

Для приготовления достаточно подсушить ломтик цельнозернового хлеба, размять четверть авокадо и добавить сверху яйцо и свежую зелень. Особенно хорошо подходят руккола, шпинат или микрозелень, которые делают вкус ярким.

Такой завтрак содержит белок, клетчатку и полезные жиры, поэтому чувство сытости обычно сохраняется дольше, чем после сладких завтраков. А благодаря небольшому количеству ингредиентов его легко приготовить даже в самое загруженное утро.