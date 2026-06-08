5 летних завтраков, которые помогают контролировать аппетит и худеть

Живот чаще всего не уходит только за счет одного завтрака, но первый прием пищи действительно влияет на то, как человек питается в течение дня. Сладкая булочка или хлопья с сахаром быстро дают энергию, а потом также быстро провоцируют голод. Поэтому стоит выбирать блюда, где есть яйца, творог, греческий йогурт, рыба, цельнозерновой хлеб, овощи или ягоды. Такие продукты помогают дольше сохранять сытость, избегать резких скачков сахара в крови и быстрее худеть.