Степпер или беговая дорожка: что помогает быстрее похудеть

Степпер и беговая дорожка — два популярных кардиотренажера, которые помогают сжигать калории и укреплять сердечно-сосудистую систему, но работают они по-разному. Степпер имитирует подъем по лестнице, беговая дорожка — ходьбу и бег по прямой. В этой статье разбираемся, как работают эти тренажеры и какие задачи каждый из них решает.
Степпер: плюсы и минусы
Степпер — тренажер, имитирующий ходьбу по ступенькам. Его главное преимущество — компактность. Мини-степпер легко помещается даже в маленькой квартире, а после тренировки его можно убрать под кровать или в шкаф. Стоимость таких моделей обычно невысока, что делает степпер доступным вариантом для домашних занятий.
Что касается похудения, здесь есть нюанс. Степпер отлично прорабатывает мышцы ног и ягодиц, помогая сделать их более подтянутыми и рельефными. Однако процесс сжигания калорий на нем начинается примерно через 40 минут тренировки. В среднем за час занятий можно потратить 300−600 калорий в зависимости от интенсивности и веса человека. При этом важно заниматься регулярно — минимум три раза в неделю по 30 минут, иначе результата не будет.
Степпер отлично подойдет тем, кто хочет подтянуть ягодицы и бедра, имеет мало свободного места дома и ограниченный бюджет. При этом стоит учитывать, что степпер дает нагрузку на коленные суставы, поэтому людям с травмами коленей стоит проконсультироваться с врачом перед покупкой.
Беговая дорожка: универсальность и эффективное жиросжигание
Беговая дорожка — более универсальный тренажер. На ней можно не только бегать, но и ходить быстрым шагом, а также менять угол наклона полотна, имитируя подъем в гору. Это позволяет разнообразить тренировки и подстраивать нагрузку под свои цели.
С точки зрения похудения беговая дорожка эффективнее. За час бега можно сжечь 600−700 калорий — почти в два раза больше, чем при ходьбе на степпере. При этом современные модели оснащены амортизацией, которая снижает ударную нагрузку на суставы, хотя полностью исключить ее не может. Бег все равно нагружает колени и позвоночник, поэтому людям с проблемами опорно-двигательного аппарата следует быть осторожными.
Еще один плюс беговой дорожки — разнообразие режимов. Можно устроить интервальную тренировку, чередуя спринт с ходьбой, или просто гулять в спокойном темпе, сжигая калории и укрепляя сердце. Недостатки — габариты и цена. Качественная беговая дорожка занимает много места, весит под 100 килограммов и стоит значительно дороже степпера.
Что выбрать для похудения: итоговое сравнение
Если коротко: беговая дорожка эффективнее для похудения и развития выносливости, степпер компактнее и лучше прорабатывает ягодицы.
Вот ключевые различия:
- Сжигание калорий: беговая дорожка лидирует. За час бега можно сжечь до 700 калорий, тогда как на степпере — 300−600.
- Ударная нагрузка: на беговой дорожке она выше, несмотря на амортизацию. Степпер более щадящий для суставов, так как ступни не отрываются от педалей.
- Проработка мышц: степпер делает акцент на ягодицы, бедра и голени. Беговая дорожка задействует больше мышц — при активном движении рук включаются плечи и пресс.
- Габариты и цена: степпер выигрывает — он компактный и недорогой. Беговая дорожка занимает много места и стоит в разы дороже.
- Сложность: степпер требует постоянного удержания равновесия, что дополнительно нагружает мышцы кора. Беговая дорожка технически проще для начинающих.
Главное правило любого похудения — регулярность и дефицит калорий. Какой бы тренажер вы ни выбрали, результат будет только при системных занятиях. В идеале эти тренажеры можно комбинировать: например, чередовать бег на дорожке и ходьбу на степпере в разные дни. И не забывайте, что для серьезных изменений фигуры кардио нужно сочетать с силовыми тренировками и правильным питанием.