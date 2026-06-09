Степпер или беговая дорожка: что помогает быстрее похудеть

Что касается похудения, здесь есть нюанс. Степпер отлично прорабатывает мышцы ног и ягодиц, помогая сделать их более подтянутыми и рельефными. Однако процесс сжигания калорий на нем начинается примерно через 40 минут тренировки. В среднем за час занятий можно потратить 300−600 калорий в зависимости от интенсивности и веса человека. При этом важно заниматься регулярно — минимум три раза в неделю по 30 минут, иначе результата не будет.