Семейный фестиваль «Спортлэнд» объединил поколения

Фестиваль объединил на одной площадке более 100 активностей: разнообразные виды спорта, досуга и активного отдыха. На всех площадках работали профессиональные тренеры и инструкторы, которые помогут взрослым и детям получить базовые навыки и представление о видах спорта. Каждый посетитель, от мала до велика, смог найти активность по душе: от творческих мастер-классов до самых современных спортивных дисциплин.