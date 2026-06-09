Семейный фестиваль «Спортлэнд» объединил поколения

В этом году гостями фестиваля стали более 25 000 гостей! Мероприятие в очередной раз доказало, что спорт — это лучший способ провести время с близкими и в кругу семьи.
Фестиваль объединил на одной площадке более 100 активностей: разнообразные виды спорта, досуга и активного отдыха. На всех площадках работали профессиональные тренеры и инструкторы, которые помогут взрослым и детям получить базовые навыки и представление о видах спорта. Каждый посетитель, от мала до велика, смог найти активность по душе: от творческих мастер-классов до самых современных спортивных дисциплин.
Самые яркие моменты фестиваля:
- Интерактивные форматы: Традиционный уникальный игровой маршрут «Спорт как игра», где участники всей семьей смогли испытать себя в 28 необычных активностях: от регби и фехтования до игры в юкигассен.
- Зрелищные шоу: Гости стали свидетелями захватывающих показательных выступлений от мюзик-холла «Столица», детского хореографического коллектива «Солонка», театра классической хореографии, театра «Неужели».
- Семейные фитнес-активности: тренировка с фитболами, кикбоксинг, гимнастическое и акрабатическое шоу.
- Новинки фестиваля: Особым вниманием у гостей Фестиваля пользовались новые площадки фестиваля, такие как симулятор сноубординга, настольный теннис, VR-направление, чир-спорт.
- Традиционная и любимая всеми эстафета «Я люблю спорт»! не оставила никого равнодушным.
- Семейное игровое тестирование «Игры народов мира» — шаффлборд, жульбак, корн-холл, новус, рашфор, кульбутто, клацк и другие.
- Образовательная и развлекательная программа: Фестиваль запомнился не только спортивными баталиями. Для гостей прошли встречи с олимпийскими чемпионами и прославленными Российскими спортсменами, мастер-классы и семейные фитнес-программы от профессионалов и веселые детские дискотеки.
Семейный фестиваль «Спортлэнд» — это ответ вызовам нашего времени: снижению физической активности, утрате семейных ценностей и традиций, потере интереса в живом общении.
Организаторы о миссии фестиваля:
«Мы верим, что семейный спорт — это уникальная возможность сблизиться родителям и детям и стать по настоящему единой командой! “Спортлэнд” был создан, чтобы каждая семья могла легко и весело приобщиться к здоровому образу жизни. Мы рады, что смогли подарить столько ярких эмоций и объединить под одним девизом “Спорт как игра” столько замечательных семей!».
Семейный спортивный фестиваль «Спортлэнд» стал настоящим праздником спорта, здоровья и семейных ценностей, оставив после себя только положительные эмоции, новые спортивные цели и желание встретиться вновь! Приглашаем всех на следующий Семейный фестиваль «Спортлэнд», который откроет свои двери уже совсем скоро 19 и 20 сентября в Гостином дворе!
Фестиваль входит в Единый календарный план Департамента спорта города Москвы и проводится в рамках реализации нацпроекта «Семья» и государственной программы «Спорт России».