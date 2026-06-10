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Что приготовить в жару на ужин: 5 легких и сытных блюд

В жару даже любимые блюда часто кажутся слишком тяжелыми. Собрали пять легких ужинов, после которых остаются силы и энергия на остаток дня.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik.com

В жаркую погоду организму сложно переваривать тяжелую и жирную пищу. Поэтому летом диетологи советуют делать акцент на овощах, зелени, рыбе, морепродуктах, нежирном мясе и других продуктах, которые дают сытость без ощущения тяжести. При этом ужин не должен состоять только из овощей: организму по-прежнему нужен белок, а также достаточное количество жидкости, которую можно получать не только из напитков, но и из продуктов с высоким содержанием воды. Собрали несколько вариантов блюд, которые хорошо подходят для жарких вечеров.

Салат с тунцом и авокадо

Тунец и авокадо помогают сделать легкий салат по-настоящему сытным.
Тунец и авокадо помогают сделать легкий салат по-настоящему сытным.Источник: Freepik

Сочетание тунца, свежих овощей и авокадо хорошо подходит для летнего ужина, когда хочется чего-то легкого, но достаточно сытного. Тунец содержит много белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости, а авокадо добавляет полезные жиры и делает блюдо более питательным.

В основу салата можно добавить листья салата, огурцы, помидоры, немного красного лука и зелень. Вместо майонеза лучше использовать заправку из оливкового масла, лимонного сока или горчицы. Такой ужин не требует долгой готовки и хорошо освежает в жаркий вечер.

Боул с киноа, курицей и овощами

Боул позволяет собрать полноценный ужин в одной тарелке без сложных рецептов.
Боул позволяет собрать полноценный ужин в одной тарелке без сложных рецептов.Источник: Freepik

Боул часто называют одним из самых удобных летних ужинов, потому что в одной тарелке можно собрать все необходимое для полноценного приема пищи. Основа из киноа дает сложные углеводы, курица обеспечивает организм белком, а овощи и зелень добавляют объем без лишних калорий.

Для такого блюда подойдут огурцы, помидоры черри, редис, шпинат, листья салата или другие сезонные овощи. Дополнить боул можно небольшим количеством авокадо или орехов. В результате получается сбалансированный ужин, после которого нет ощущения тяжести, но и голод не возвращается через час.

Холодный гаспачо с овощами

Холодный гаспачо помогает освежиться и добавить в рацион больше овощей.
Холодный гаспачо помогает освежиться и добавить в рацион больше овощей.Источник: Freepik

Гаспачо — это холодный томатный суп, который особенно популярен в жаркую погоду. Его готовят из свежих помидоров, сладкого перца, огурцов, чеснока, зелени и небольшого количества оливкового масла. Все ингредиенты измельчают в блендере и охлаждают перед подачей.

Такой суп помогает восполнять жидкость и позволяет получить большую порцию овощей за один прием пищи. При этом он остается легким и хорошо переносится даже в сильную жару. Чтобы ужин получился более сытным, гаспачо можно дополнить отварным яйцом, кусочком цельнозернового хлеба или порцией нежирного сыра.

Запеченная рыба с овощами

Рыба с овощами остается легким ужином даже без сложных соусов и гарниров.
Рыба с овощами остается легким ужином даже без сложных соусов и гарниров.Источник: Freepik

Если хочется более сытного ужина, но без жарки и тяжелых соусов, подойдет нежирная рыба с сезонными овощами. Для такого блюда можно использовать минтай, треску, хек или другую белую рыбу. Достаточно добавить немного лимонного сока, любимые специи и отправить все в духовку на 20−30 минут.

В качестве гарнира хорошо подойдут кабачки, цукини, сладкий перец, брокколи или томаты. Овощи запекаются вместе с рыбой и остаются достаточно сочными. Такой ужин богат белком, легко усваивается и не вызывает ощущения тяжести даже в жаркий вечер.

Салат с кальмаром и морской капустой

Морепродукты помогают сделать ужин сытным без лишней нагрузки на пищеварение.
Морепродукты помогают сделать ужин сытным без лишней нагрузки на пищеварение.Источник: Freepik

Морепродукты часто рекомендуют включать в летний рацион, потому что они содержат много белка и при этом обычно легче воспринимаются, чем жирное мясо. Хороший пример — салат из кальмара и морской капусты, который готовится достаточно быстро и не требует сложных ингредиентов.

Для такого блюда понадобятся отварной кальмар, морская капуста, свежий огурец и немного оливкового масла для заправки. При желании можно добавить зелень или немного лимонного сока. Такой ужин помогает получить белок, йод и другие полезные вещества, а после еды обычно не возникает ощущения тяжести и переполненного желудка.