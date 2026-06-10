Что приготовить в жару на ужин: 5 легких и сытных блюд

В жаркую погоду организму сложно переваривать тяжелую и жирную пищу. Поэтому летом диетологи советуют делать акцент на овощах, зелени, рыбе, морепродуктах, нежирном мясе и других продуктах, которые дают сытость без ощущения тяжести. При этом ужин не должен состоять только из овощей: организму по-прежнему нужен белок, а также достаточное количество жидкости, которую можно получать не только из напитков, но и из продуктов с высоким содержанием воды. Собрали несколько вариантов блюд, которые хорошо подходят для жарких вечеров.