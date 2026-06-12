3 упражнения для красивых плеч, чтобы летом чаще носить майки

Примите положение классической планки на прямых руках. Затем поочередно опуститесь на локти и так же поочередно вернитесь в исходное положение. Во время движения важно держать корпус ровным, не проваливаться в пояснице и не поднимать таз вверх. Чем стабильнее положение тела, тем эффективнее упражнение.