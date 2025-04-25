Комплекс упражнений с гантелями дома

И немного мотивации от профессионального бодибилдера: «Наберитесь терпения, так как построение формы требует времени и настойчивости. Не стоит рассчитывать на быстрые результаты: нереальные цели часто приводят к разочарованию. Желание заниматься спортом должно исходить лично от вас: если вы в этом не заинтересованы, то, вероятно, быстро забросите тренировки. Занимайтесь спортом по любви, а не по принуждению».